Trang bị kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ

Hàng năm, tại Bệnh viện Nhi Gia Lai, số trẻ bị tai nạn thương tích nhập viện thường có xu hướng gia tăng vào thời điểm hè. Bác sỹ Phạm Phi Đen-Phó Trưởng Khoa Ngoại Tổng hợp (Bệnh viện Nhi Gia Lai) cho biết: Qua thống kê tại Khoa, tai nạn thương tích ở trẻ trong dịp hè có rất nhiều nguyên, nhưng thường gặp nhất như: tai nạn giao thông, trèo cây, chạy nhảy bị ngã gãy xương hoặc chấn thương sọ não, đặc biệt là các bệnh về bỏng. Vì vậy, số bệnh nhi vào nhập viện trong dịp hè thường nhiều hơn so với các dịp khác trong năm.

“Để đảm bảo an toàn cho trẻ, các bậc phụ huynh cần tăng cường giám sát trẻ nhỏ, đảm bảo các khu vực trong nhà an toàn và che chắn ổ điện, tránh để trẻ tiếp xúc với vật sắc nhọn. Đối với trẻ lớn, cha mẹ cần trang bị kỹ năng sống và kiến thức phòng tránh tai nạn, hướng dẫn trẻ nhận biết những tình huống nguy hiểm, những nơi không an toàn. Trẻ bị tai nạn thương tích cần được sơ cứu kịp thời và đưa đến cơ sở y tế, tuyệt đối không áp dụng các phương pháp dân gian hay tự ý điều trị tại nhà vì có thể gây biến chứng nguy hiểm”- Bác sỹ Phạm Phi Đen khuyến cáo.

Đang chăm con bị bỏng nước sôi điều trị tại Bệnh viện Nhi Gia Lai, chị Lê Thị Vy, xã Biển Hồ (TP.Pleiku ) cho hay: Cháu bị bỏng là do sự bất cẩn của người lớn trong gia đình. Với vết bỏng này, các bác sỹ đã cắt lọc phần hoại tử hai lần, phải điều trị dài ngày.

Theo số liệu thống kê của Sở Y tế, tính từ đầu năm 2025 đến nay, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 252 trường hợp trẻ bị tai nạn thương tích, có 22 trẻ tử vong, trong đó có 16 trẻ tử vong do đuối nước. Tai nạn đuối nước là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ. Với đặc thù tỉnh Gia Lai có nhiều ao, hồ, sông, suối, trong đó mối nguy rất lớn từ những hố trữ nước phục vụ tưới tiêu của người dân. Môi trường gia đình, cộng đồng còn nhiều yếu tố chưa bảo đảm an toàn chính là nguyên nhân gây nên nhiều vụ đuối nước thương tâm. Chính vì vậy, việc phổ cập bơi, trang bị những kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em là hết sức cấp thiết.

Tại huyện Chư Păh, ngay thời điểm đầu hè, Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng-chống đuối nước đã được tổ chức tại Trường Tiểu học Ia Ka (xã Ia Ka). Tại đây, các em học sinh đã tham gia các hoạt động thực hành kỹ thuật bơi cơ bản, rèn luyện kỹ năng dưới nước và cách xử lý tình huống khi gặp sự cố dưới nước.

Học sinh Trường Tiểu học Ia Ka ( Chư Păh) học bơi tại trường trong dịp hè. Ảnh: Duy Linh

Ông Nguyễn Anh Tuấn-Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ia Ka-thông tin: Trong những năm qua, nhà trường luôn chú trọng giáo dục kỹ năng sống, đặc biệt là chú trọng phòng chống tai nạn đuối nước cho học sinh. Trường được đầu tư bể bơi di động từ năm 2018 để dạy bơi cho học sinh. Tuy nhiên, việc duy trì bể bơi cũng gặp khó khăn về nguồn kinh phí, thiếu phương tiện dạy học, đặc biệt là phao bơi. Vừa qua trường được Trung ương Đoàn quan tâm hỗ trợ 100 áo phao, phao tay, có vận động viên bơi quốc gia về hướng dẫn cho các em về kỹ thuật bơi, giáo dục cho các em yêu thích hơn về môn bơi. Tôi thấy rằng, nếu các lớp học bơi được tổ chức rộng rãi tại các địa phương trên địa bàn tỉnh sẽ tạo điều kiện cho các em được tham gia vào các hoạt động bổ ích, trang bị kiến thức, kỹ năng phòng tránh đuối nước ở trẻ.

Cùng với việc chú trọng mở các lớp dạy bơi, kỳ nghỉ hè cũng là thời điểm các lớp học kỹ năng được mở ra, từ các bài học thực tế đến những kiến thức lý thuyết gần gũi, trở thành sân chơi an toàn và bổ ích cho các em nhỏ dịp hè. Đến với chương trình Học làm chiến sỹ Công an do Phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh phối hợp với Thành đoàn Pleiku tổ chức, các “chiến sĩ Công an nhí” được học và thực hiện đội hình, đội ngũ; tìm hiểu các quy định về Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; huấn luyện kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, cách đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, cách thoát hiểm an toàn khi có cháy…

Hào hứng khi được tham gia sân chơi ý nghĩa này Em Lâm Trần Gia Bảo (TP.Pleiku) chia sẻ: Em tập làm lính cứu hỏa và đã được các chú Công an chỉ dạy kỹ năng đi ra khỏi nhà cao tầng khi có đám cháy và dùng bình chữa cháy để dập lửa. Chương trình này em thấy rất bổ ích vì được tham gia nhiều hoạt động.

Học làm chiến sỹ công an là chương trình bổ ích dành cho các em học sinh vào dịp hè.

Ảnh: Duy Linh

Thượng úy Phạm Thanh Tú-Phó trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai-cho biết: Chương trình này chúng tôi đã tổ chức được 4 năm, mỗi năm chúng tôi đều cố gắng làm cho chương trình tốt hơn với mục tiêu là giúp các cháu có thêm kỹ năng sống và tiếp cận được nhiều thông tin về pháp luật cũng như cuộc sống. Những năm đầu chúng tôi tổ chức chưa có nhiều kinh nghiệm, các buổi phổ biến kiến thức cho các cháu chủ yếu đứng trên giảng đường, sau đó cho các cháu tiếp cận một ít thông tin về pháp luật, nhưng hiện tại chúng tôi đã dần dần cải tiến hơn và tất cả các buổi tiếp thu kiến thức của các cháu đều là hoạt động thực tế.

Nghỉ hè là khoảng thời gian trẻ em được thỏa sức vui chơi sau cả năm học. Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng có điều kiện cho con tham gia các lớp học kỹ năng, nhất là ở địa bàn vùng sâu vùng xa còn thiếu sân chơi cho trẻ. Để kỳ nghỉ hè trở thành quãng thời gian thực sự ý nghĩa và an toàn, các hoạt động sinh hoạt hè được quan tâm tổ chức ở các địa bàn dân cư, tạo sân chơi với nhiều hoạt động trải nghiệm cho các em nhỏ, qua đó góp phần rèn luyện thể chất, trang bị những kỹ năng cần thiết cho trẻ.

Theo anh Nguyễn Chí Hiếu-Phó Bí thư Tỉnh đoàn: Trong dịp hè, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng đội đã triển khai các chương trình huấn luyện kỹ năng để trang bị cho các em kiến thức kỹ năng về phòng tránh đuối nước, phòng-chống tai nạn thương tích, giáo dục các em kỹ năng làm việc nhóm, lòng yêu nước, giá trị về lòng biết ơn, biết yêu thương. Đặc biệt, các hoạt động liên quan tới công tác giáo dục, sinh hoạt hè được các cơ sở đoàn quan tâm để tạo cho các em sân chơi bổ ích nhằm giảm thiểu nguy cơ các em có thể tới những nơi nguy hiểm hoặc vướng vào những hoạt động không lành mạnh.