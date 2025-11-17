Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thế giới

Iran khẳng định hiện không làm giàu urani tại các cơ sở hạt nhân

P.V (Tổng hợp)

(GLO)- Thêm một lần nữa Iran khẳng định sử dụng công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình và hiện tại nước này không làm giàu urani ở bất kỳ địa điểm nào.

Trả lời truyền thông quốc tế tại một hội nghị vào ngày 16-11, Ngoại trưởng Araghchi nói "tất cả các cơ sở của chúng tôi đều nằm dưới sự giám sát" của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) và hiện không có hoạt động làm giàu urani nào vì các cơ sở sản xuất đều đã bị tấn công. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố nước này hiện không làm giàu urani tại bất kỳ địa điểm hạt nhân nào ở trong nước.

iran.jpg
Biểu tượng Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA). Ảnh: IRNA/TTXVN

Khi được hỏi về kế hoạch đàm phán với Mỹ và các nước khác, Ngoại trưởng Araghchi nhấn mạnh thông điệp của Iran về chương trình hạt nhân luôn “rõ ràng”. Quyền làm giàu urani và sử dụng công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình nước này là “bất khả xâm phạm”.

Ngoại trưởng Iran cũng cho biết rằng sẵn sàng tham gia các hoạt động ngoại giao nhưng không phải dưới hình thức bị áp đặt.

Hồi tháng 6, Israel và Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các cơ sở hạt nhân trọng yếu của Iran. Động thái này đã phủ bóng lên các nỗ lực nối lại đối thoại về chương trình hạt nhân của Iran, dù trước đó Tehran và Washington đã tiến hành 5 vòng đàm phán hạt nhân gián tiếp.

