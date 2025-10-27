Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Ia Krêl nâng tầm giá trị nông sản từ chương trình OCOP

LÊ NAM LÊ NAM
(GLO)- Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đang được xã Ia Krêl (tỉnh Gia Lai) triển khai đồng bộ, tạo bước chuyển tích cực trong phát triển kinh tế nông thôn. 

Phát huy lợi thế nông nghiệp và tinh thần dám nghĩ, dám làm của người dân, xã Ia Krêl chú trọng nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm đặc trưng để nâng tầm giá trị.

Đến nay, xã Ia Krêl có 16 sản phẩm OCOP, gồm 1 sản phẩm đạt 4 sao và 15 sản phẩm đạt 3 sao.

Các sản phẩm OCOP của Ia Krêl khá đa dạng như: thịt bò khô, thịt heo Broong một nắng, chân giò heo ủ muối, gà ủ muối, cà phê, trà bí đao, hạt điều rang muối, hạt điều sấy nguyên vị, bánh đồng tiền mix hạt dinh dưỡng, măng sấy...

Nhiều sản phẩm được trưng bày tại các hội chợ, sự kiện của tỉnh và giới thiệu trên các sàn thương mại điện tử, từng bước mở rộng thị trường, khẳng định vị thế sản phẩm địa phương.

nong-san.jpg
Ông Nguyễn Đình Thành (hộ kinh doanh tại thôn Lâm Tôk) giới thiệu các sản phẩm đạt OCOP 3 sao của gia đình. Ảnh: L.N

Trong số các chủ thể OCOP của xã Ia Krêl, ông Nguyễn Đình Thành (hộ kinh doanh tại thôn Lâm Tôk) là người gắn bó nhiều năm với nghề chế biến hạt điều.

Sau thời gian lập nghiệp ở tỉnh Đồng Nai, ông chuyển đến xã Ia Krêl mở cơ sở sản xuất và phát triển 3 sản phẩm OCOP đạt 3 sao: hạt điều rang muối Thuận Thành Phát, hạt điều sấy nguyên vị Thuận Thành Phát và bánh đồng tiền mix hạt dinh dưỡng Thuận Thành Phát.

Điều đáng chú ý là ông Thành còn trực tiếp quản lý gian hàng trưng bày và bán sản phẩm OCOP của huyện Đức Cơ (cũ) tại xã Ia Krêl. Tại đây, ông không chỉ giới thiệu sản phẩm của gia đình mà còn giúp quảng bá cho các hộ và HTX khác trong vùng.

“Có gian hàng chung để quảng bá sản phẩm là điều rất thuận lợi. Khách hàng biết đến nhiều hơn, tin tưởng hơn. Từ khi tham gia OCOP và có gian hàng trưng bày, lượng tiêu thụ sản phẩm tăng khoảng 15-20%, đặc biệt vào dịp Tết. Việc có không gian trưng bày chung giúp các sản phẩm địa phương dễ tiếp cận khách hàng, đồng thời tạo môi trường học hỏi, giao lưu giữa các chủ thể OCOP”-ông Thành cho biết.

phat-trien-nong-thon.jpg
Anh Nguyễn Văn Hân-Chủ cơ sở Nguyễn Hân Coffee Farm (làng Le 2) đang chế biến cà phê. Ảnh: L.N

Tương tự, anh Nguyễn Văn Hân-Chủ cơ sở Nguyễn Hân Coffee Farm là đại diện tiêu biểu của nhóm sản phẩm OCOP 4 sao. Sau 6 năm gắn bó với cây cà phê, anh đầu tư vào 6 ha của gia đình và liên kết thêm 10 ha của nông dân trong vùng để hình thành vùng nguyên liệu sản xuất cà phê theo hướng bán hữu cơ.

Để đạt chứng nhận OCOP 4 sao cho sản phẩm cà phê bột Nguyễn Hân Coffee Farm, anh Hân áp dụng nghiêm ngặt quy trình sản xuất từ khâu thu hái quả chín, rửa sạch, phơi trên giàn đến chế biến bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Cùng với cà phê bột, cơ sở của anh Hân còn chế biến cà phê hạt chất lượng cao phục vụ doanh nghiệp rang xay và cà phê pha máy cho các cơ sở trong và ngoài tỉnh.

“Tham gia OCOP giúp tôi tự tin hơn khi đưa sản phẩm ra thị trường vì tất cả đều được chứng nhận, truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Nhờ đó, sản lượng bán ra tăng khoảng 30% so với trước. Người tiêu dùng tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh… ngày càng tin tưởng sản phẩm OCOP của tôi”-anh Hân chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Quốc Tư-Chủ tịch UBND xã Ia Krêl, chương trình OCOP đã thực sự đi vào đời sống người dân, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập và khẳng định thương hiệu địa phương. Xã Ia Krêl xem OCOP là hướng đi quan trọng để nâng cao giá trị nông sản.

Xã sẽ tiếp tục hỗ trợ các chủ thể hoàn thiện và nâng cấp sản phẩm OCOP, thực hiện truy xuất nguồn gốc, đồng thời khuyến khích hình thành chuỗi liên kết sản xuất-tiêu thụ và gắn OCOP với du lịch trải nghiệm nông nghiệp.

Thời gian tới, xã Ia Krêl định hướng hỗ trợ xây dựng các sàn thương mại điện tử, xúc tiến đầu tư và mở rộng tiêu thụ sản phẩm OCOP của địa phương, qua đó lan tỏa tinh thần khởi nghiệp và làm giàu từ nông sản bản địa.

