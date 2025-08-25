Gia Lai: 9 xã, phường đủ điều kiện công bố hết dịch tả heo châu Phi

(GLO)- Ngày 25-8, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cho biết: Có 9 xã, phường trên địa bàn tỉnh đủ điều kiện công bố hết dịch tả heo châu Phi khi đã qua 21 ngày không ghi nhận thêm ca bệnh mới.

Theo ông Huỳnh Ngọc Diệp-Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Môi trường), từ cuối tháng 6 đến ngày 15-8, trên địa bàn tỉnh xảy ra 21 ổ dịch tả heo châu Phi. Các ổ dịch xuất hiện tại 48 hộ chăn nuôi thuộc 36 thôn, làng của 21 xã. Tổng cộng có 984 con heo mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy.

Đáng chú ý, từ ngày 16-8 đến nay, tỉnh Gia Lai không phát sinh thêm ổ dịch mới. Hiện có 9/21 xã, phường đủ điều kiện công bố hết dịch khi đã qua 21 ngày không ghi nhận thêm ca bệnh mới, gồm: An Nhơn Đông, Tuy Phước Tây, Tuy Phước, Ân Hảo, Cửu An, Ia Tul, Ia Krái, Chư Sê và Ia Krêl.

Tình hình dịch tả heo châu Phi trên địa bàn tỉnh đang từng bước được kiểm soát, người dân

﻿tích cực chăm sóc, bảo vệ đàn heo an toàn. Ảnh: Trọng Lợi

Nhờ tình hình dịch bệnh dần được kiểm soát, sức mua thịt heo tại các chợ đã bắt đầu tăng trở lại, nhiều quầy bán thịt đã mở cửa hoạt động bình thường.

Tuy vậy, giá heo hơi vẫn đang giảm sâu. Ông Nguyễn Phúc Ánh, người nuôi heo tại xã Hoài Ân, cho biết: “Hiện giá heo siêu nạc nuôi tại trang trại chỉ dao động 50.000 - 52.000 đồng/kg hơi. Trong khi trước thời điểm dịch xảy ra, giá lên tới 68.000 - 70.000 đồng/kg”.

Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y phân công lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra, giám sát, theo dõi tình hình dịch bệnh tại các địa phương, nhất là những nơi đang xảy ra dịch. Bên cạnh đó, hướng dẫn các địa phương quy trình xử lý tiêu hủy và cung cấp tài liệu tuyên truyền cho người chăn nuôi khai báo dịch bệnh và chấp hành các quy định phòng-chống dịch bệnh động vật.

Ủy ban nhân dân các xã, phường trong tỉnh tiếp tục theo dõi tình hình chăn nuôi, kiểm tra, phát hiện heo nghi dịch bệnh, tiến hành phối hợp thu thập mẫu xét nghiệm, xác định dịch bệnh và xử lý theo quy định; tổ chức họp dân để tuyên truyền, nâng cao nhận thức chấp hành khai báo dịch bệnh và tổ chức chống dịch khi xảy ra. Đồng thời, phối hợp tăng cường kiểm tra hoạt động sản xuất, mua bán, giết mổ, sơ chế thuộc địa bàn quản lý.