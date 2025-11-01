Yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong vụ đường mới sửa đã hỏng ở xã Ia Pa

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và UBND xã Ia Pa kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư và tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình triển khai dự án sửa chữa đường Hùng Vương và đường Quang Trung, sau khi báo chí phản ánh về chất lượng thi công.

Tuyến đường tại trung tâm xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai) vừa sửa chữa xong đã bị bong tróc, hư hỏng. Ảnh: X.H

Theo đó, UBND xã Ia Pa được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo Ban Quản lý dự án xã khẩn trương khắc phục các tồn tại mà Sở Xây dựng đã chỉ ra tại Công văn số 3204/SXD-GT ngày 23-10-2025; đồng thời kiểm tra, đôn đốc, giám sát chặt chẽ quá trình khắc phục của các đơn vị theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, UBND xã Ia Pa chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, thi công, giám sát và các tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình triển khai dự án nêu trên.

Mặt khác, triển khai thực hiện các thủ tục điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng xây dựng đối với dự án sửa chữa đường Hùng Vương theo đúng quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu báo cáo kết quả khắc phục tồn tại, bao gồm nội dung kiểm điểm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan phải về Sở Xây dựng trước ngày 15-11 để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

UBND tỉnh giao xã Ia Pa kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, tổ chức và cá nhân liên quan đến vụ đường vừa sửa xong đã hỏng. Ảnh: X.H



Ngoài ra, UBND tỉnh cũng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND xã Ia Pa và các đơn vị liên quan kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn giải quyết các tồn tại của dự án nhằm đảm bảo việc khắc phục phải triệt để, công trình phải đạt yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng, khối lượng và mỹ quan; đồng thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trước ngày 17-11.

Trước đó, các cơ quan báo chí phản ánh, chỉ sau thời gian ngắn hoàn thành việc sửa chữa, cả 2 tuyến đường Hùng Vương và Quang Trung đã xuất hiện bong tróc, hư hỏng trở lại, gây bức xúc trong dư luận địa phương.