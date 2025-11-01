Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong vụ đường mới sửa đã hỏng ở xã Ia Pa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH PHƯƠNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và UBND xã Ia Pa kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư và tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình triển khai dự án sửa chữa đường Hùng Vương và đường Quang Trung, sau khi báo chí phản ánh về chất lượng thi công.

d1.jpg
Tuyến đường tại trung tâm xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai) vừa sửa chữa xong đã bị bong tróc, hư hỏng. Ảnh: X.H

Theo đó, UBND xã Ia Pa được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo Ban Quản lý dự án xã khẩn trương khắc phục các tồn tại mà Sở Xây dựng đã chỉ ra tại Công văn số 3204/SXD-GT ngày 23-10-2025; đồng thời kiểm tra, đôn đốc, giám sát chặt chẽ quá trình khắc phục của các đơn vị theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, UBND xã Ia Pa chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, thi công, giám sát và các tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình triển khai dự án nêu trên.

Mặt khác, triển khai thực hiện các thủ tục điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng xây dựng đối với dự án sửa chữa đường Hùng Vương theo đúng quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu báo cáo kết quả khắc phục tồn tại, bao gồm nội dung kiểm điểm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan phải về Sở Xây dựng trước ngày 15-11 để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

d3.jpg
UBND tỉnh giao xã Ia Pa kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, tổ chức và cá nhân liên quan đến vụ đường vừa sửa xong đã hỏng. Ảnh: X.H

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND xã Ia Pa và các đơn vị liên quan kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn giải quyết các tồn tại của dự án nhằm đảm bảo việc khắc phục phải triệt để, công trình phải đạt yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng, khối lượng và mỹ quan; đồng thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trước ngày 17-11.

Trước đó, các cơ quan báo chí phản ánh, chỉ sau thời gian ngắn hoàn thành việc sửa chữa, cả 2 tuyến đường Hùng Vương và Quang Trung đã xuất hiện bong tróc, hư hỏng trở lại, gây bức xúc trong dư luận địa phương.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Phường Hội Phú đưa robot AI vào phục vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Ảnh: Bá Bính

Ðể người dân bớt ngại chuyện giấy tờ, thủ tục

Đời sống

(GLO)- Các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có những hình thức hỗ trợ để từng bước đưa chính quyền đến gần dân hơn. Việc thực hiện một số thủ tục hành chính đối với người dân đã trở nên đơn giản, nhẹ nhàng và ấm áp sự quan tâm.

Bà Trần Thị Thanh Tuyền tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Bá Bính

Nữ cán bộ hết lòng vì công việc chung

Đời sống

(GLO)- Trong mắt người dân, bà Trần Thị Thanh Tuyền-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) là một cán bộ “nói đi đôi với làm”, sâu sát cơ sở và luôn tận tụy, trách nhiệm vì công việc chung.

Chuẩn hóa dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe

Chuẩn hóa dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe

Đời sống

(GLO)- Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an các địa phương khẩn trương rà soát, chuẩn hóa dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe, số hóa hồ sơ đăng ký xe. Đây là bước quan trọng hướng đến quản lý thống nhất và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực giao thông.

Hai nữ già làng “giữ lửa” đoàn kết

Hai nữ già làng “giữ lửa” đoàn kết

Đời sống

(GLO)- Trên khu vực biên giới tiếp giáp với Vương quốc Campuchia, có 2 phụ nữ được cộng đồng tin tưởng, suy tôn làm già làng. Họ cần mẫn “giữ lửa” đoàn kết, gìn giữ bình yên nơi phên giậu Tổ quốc. Ở vị trí xưa nay vốn thuộc về đàn ông, sự hiện diện của họ thật hiếm có và đáng trân trọng.

Gia đình em Kpă Tiệp (làng Ring, xã Ia Hrú) vui mừng đón nhận căn Nhà nhân ái do các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm hỗ trợ. Ảnh: Đồng Lai

Gia Lai chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

Đời sống

(GLO)- Trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện có nhiều nạn nhân chất độc da cam thế hệ thứ 3, khuyết tật đặc biệt nặng. Nhiều năm qua, cấp ủy, chính quyền và các tổ chức, cá nhân cùng chung tay xoa dịu nỗi đau da cam bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả.

Mùa bắt sâu tre

Mùa bắt sâu tre

Xã hội

(GLO)- Trong thân tre, nứa, lồ ô mọc bạt ngàn giữa những cánh rừng ở xã Ia Khươl (tỉnh Gia Lai), có một loài sâu màu trắng đục được người Bahnar xem như sản vật do thiên nhiên ban tặng.

Lực lượng Quản lý thị trường và Công an kiểm tra, xử lý vi phạm tại một hộ kinh doanh heo đông lạnh trên địa bàn xã Hoài Ân. Ảnh: N.C

Ngăn chặn thực phẩm bẩn ngay từ cơ sở

Đời sống

(GLO)- Với tinh thần “không có vùng cấm”, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng và địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm an toàn thực phẩm. Nhiều vụ việc bị phát hiện, xử lý nghiêm, góp phần củng cố niềm tin người tiêu dùng.

Chị Nga thường xuyên đồng hành cùng nhóm Hành trình sẻ chia trong các hoạt động thiện nguyện. Ảnh: Ngọc Duy

Vượt lên số phận, lan tỏa yêu thương

Đời sống

(GLO)- Với nghị lực và trái tim đầy yêu thương, chị Dương Thị Thanh Nga (sinh năm 1992, phường An Phú) đã mạnh mẽ vượt qua nghịch cảnh, truyền cảm hứng sống tích cực đến cộng đồng, đặc biệt là những người phụ nữ từng tổn thương, mất mát, phải đi qua những ngã rẽ chông chênh của cuộc đời.

Lực lượng chức năng xã Ia Ly huy động nhân lực hỗ trợ người dân di dời khẩn cấp tài sản đến nơi an toàn.

Gia Lai: Di dời khẩn cấp các hộ dân khỏi vùng sạt lở

Đời sống

(GLO)- Trước nguy cơ sạt lở nghiêm trọng tại khu vực đường vào Trạm biến áp 500 kV thuộc Nhà máy Thủy điện Ia Ly, chính quyền xã Ia Ly (tỉnh Gia Lai) đã khẩn trương huy động lực lượng hỗ trợ người dân trong vùng nguy hiểm di dời tài sản đến nơi ở an toàn.

Đội Quản lý điện Quy Nhơn gia cố cột, thay dây dẫn, thiết bị xuống cấp. Ảnh: Hải Yến

Ðảm bảo cấp điện an toàn trong mùa mưa bão

Đời sống

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Công ty Ðiện lực Gia Lai đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, chủ động củng cố lưới điện, tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời các nguy cơ tiềm ẩn gây sự cố. 

null