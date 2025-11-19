Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai hỗ trợ 1 tỷ đồng giúp người dân khắc phục hậu quả bão số 13

ĐINH YẾN
(GLO)- Chiều 19-11, tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai đã trao tặng 1 tỷ đồng hỗ trợ người dân trong tỉnh để khắc phục hậu quả do bão số 13 (Kalmaegi).

Bão số 13 gây thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống và sản xuất của người dân. Theo thống kê của UBND tỉnh, tổng thiệt hại ước tính hơn 5.900 tỷ đồng-mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Ngay sau bão, các lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương đã khẩn trương triển khai các biện pháp cứu trợ, hỗ trợ người dân khôi phục nhà cửa, dọn dẹp môi trường, sửa chữa hạ tầng thiết yếu và bảo đảm an sinh xã hội.

ong-nguyen-xuan-thang-thu-3-tu-phai-qua-tong-giam-doc-cong-ty-co-phan-hoang-anh-gia-lai-thay-mat-lanh-dao-va-toan-the-can-bo-nhan-vien-trao-1-ty-dong-quan-uy-ban-mttq-viet-nam-tinh-gia-lai-anh-dy.jpg
Ông Nguyễn Xuân Thắng (thứ 3 từ phải qua)-Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thay mặt lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên trao 1 tỷ đồng qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai. Ảnh﻿: Đ.Y

Tại buổi trao hỗ trợ, ông Nguyễn Xuân Thắng-Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai-đại diện lãnh đạo và cán bộ, nhân viên công ty trao số tiền 1 tỷ đồng, đồng thời gửi lời chia sẻ, động viên đến người dân vùng bị ảnh hưởng nặng do bão số 13 gây nên. Ông bày tỏ mong muốn bà con sớm ổn định cuộc sống, từng bước vượt qua khó khăn sau bão.

Thay mặt Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, bà Trần Thị Hảo-Chánh Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trân trọng cảm ơn sự đồng hành của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai, đặc biệt là tình cảm và sự sẻ chia kịp thời từ Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức cùng tập thể doanh nghiệp. Số tiền hỗ trợ sẽ được MTTQ tỉnh tiếp nhận và phân bổ minh bạch, đúng đối tượng, ưu tiên các địa phương thiệt hại nặng nhằm góp phần giúp người dân nhanh chóng tái thiết cuộc sống sau thiên tai.

Được biết, tính đến thời điểm hiện tại, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã nhận được hơn 163 tỷ đồng (chưa kể hàng hóa) từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm trên cả nước chung tay hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 13.

