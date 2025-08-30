Bảo tàng Pleiku khai mạc triển lãm gốm và bonsai

(GLO)- Chiều 29-8, Bảo tàng Pleiku phối hợp cùng các nhà sưu tập và CLB Bonsai Gia Lai tổ chức triển lãm chuyên đề “Hồn của đất” và “Nét xanh đại ngàn”.

Đến dự triển lãm có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Phạm Huy Toàn cùng các nhà sưu tập và đông đảo công chúng thưởng lãm.

Triển lãm gốm “Hồn của đất” diễn ra tại phòng trưng bày chuyên đề của Bảo tàng Pleiku, với khoảng 250 hiện vật, hình ảnh, tư liệu. Ngoài hiện vật của Bảo tàng, triển lãm có sự góp mặt của 7 nhà sưu tập trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai và tỉnh Đắk Lắk.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch tham quan Triển lãm gốm “Hồn của đất”. Ảnh: Mai Đào

Kéo dài từ 29-8 đến 15-9, triển lãm gồm 4 phần nội dung: Từ đất nung thành gốm - hành trình chuyển mình của đất; Gốm sứ tráng men - Tinh hoa của gốm; Gốm sứ trong dòng chảy cuộc sống hiện đại; Góc trải nghiệm làm gốm bằng thủ công của đồng bào tại chỗ.

Đây là hành trình ngược dòng thời gian, đưa người xem khám phá tiến trình hình thành, phát triển và tinh hoa của gốm sứ Việt Nam - từ thuở sơ khai đến hiện đại.

Triển lãm trưng bày nhiều hiện vật gốm quý hiếm. Ảnh: Lam Nguyên

Qua việc trưng bày một cách hệ thống tài liệu, hiện vật giúp cho người xem thấy được Việt Nam là một trong những quốc gia có nghề gốm xuất hiện khá sớm (khoảng một vạn năm cách ngày nay).

Với óc sáng tạo, đôi bàn tay khéo léo, người Việt đã tiếp thu và cải biến những tinh hoa kỹ thuật gốm sứ của nhiều nền văn hóa khác nhau, định hình nên nghệ thuật gốm sứ mang tính truyền thống và bản địa của Việt Nam.

Ban tổ chức tặng hoa và giấy chứng nhận cho các nhà sưu tập. Ảnh: Bá Bính

Các em học sinh trải nghiệm làm gốm cùng nghệ nhân tại triển lãm. Ảnh: Lam Nguyên

Từ ngày 29-8 đến 5-9, CLB Bonsai Gia Lai phối hợp với Bảo tàng Pleiku tổ chức triển lãm “Nét xanh đại ngàn”.

Triển lãm trưng bày gần 100 tác phẩm bonsai với hơn 40 loài khác nhau tại khuôn viên Bảo tàng. Không chỉ khẳng định tài năng, sự sáng tạo của nghệ nhân trong việc uốn tỉa, tạo hình, chăm sóc sinh vật cảnh, mỗi thế cây còn thể hiện nét đẹp hài hòa giữa thiên nhiên và nghệ thuật, ẩn chứa triết lý sống vững vàng, kiên định, vươn lên mạnh mẽ trước mọi thử thách.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên CLB Bonsai Gia Lai. Ảnh: Mai Đào

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Thanh Tuấn-Giám đốc Bảo tàng Pleiku-kỳ vọng: “Thông qua các triển lãm “Hồn của đất” và “Nét xanh đại ngàn”, Ban Tổ chức mong muốn tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, khơi dậy tình yêu và ý thức bảo tồn di sản; tạo điều kiện để các nghệ nhân, nhà sưu tập và công chúng gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm. Các hoạt động này còn góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Gia Lai nói riêng, Việt Nam nói chung đến bạn bè trong nước và quốc tế”.