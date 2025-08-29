Khai mạc Triển lãm “Gia Lai-Sắc màu văn hóa” tại đặc khu Côn Đảo

(GLO)- Sáng 29-8, tại di tích Nhà Công Quán (Đặc khu Côn Đảo, TP. Hồ Chí Minh), Bảo tàng Pleiku phối hợp với Bảo tàng-Thư viện tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khai mạc triển lãm chuyên đề “Gia Lai-Sắc màu văn hóa”.

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9; đồng thời là dịp để tăng cường quảng bá kết nối di sản giữa Gia Lai với Côn Đảo nói riêng, du khách nói chung.

Du khách đến tham quan triển lãm. Ảnh: Xuân Toản

Với hơn 120 hiện vật, hình ảnh, triển lãm “Gia Lai-Sắc màu văn hóa” giới thiệu những đặc trưng về thiên nhiên, con người và văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc tỉnh Gia Lai, đặc biệt là không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.

Triển lãm đón khách tham quan từ nay đến hết ngày 25-9-2025.