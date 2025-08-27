Danh mục
Lãnh đạo tỉnh Gia Lai kiểm tra công tác chuẩn bị tham gia Triển lãm thành tựu đất nước

ĐỨC HẢI
(GLO)- Chiều 27-8, tại Trung tâm Triển lãm quốc gia (TP. Hà Nội), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị không gian triển lãm của tỉnh Gia Lai tại Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” .

1-7414.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (thứ 3 từ phải sang) kiểm tra không gian
﻿triển lãm của tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đức Hải

Theo thiết kế, không gian triển lãm của tỉnh Gia Lai có 7 gian trưng bày xuyên suốt, bao trùm chủ đề "Gia Lai 80 năm đồng hành cùng đất nước-Vững bước vươn xa”.

Những hình ảnh, hiện vật đặc sắc của vùng đất Gia Lai được trưng bày có sự kết hợp, hội tụ giữa rừng và biển, giới thiệu tổng quan về thành tựu nổi bật trên tất cả lĩnh vực trong quá trình hội nhập và phát triển. Đồng thời, giới thiệu, quảng bá những tiềm năng, thế mạnh của Gia Lai nhằm thu hút đầu tư, xúc tiến du lịch và thúc đẩy hợp tác phát triển.

2-2901.jpg
Không gian triển lãm của tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đức Hải

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch chỉnh sửa một số hình ảnh, nội dung cho phù hợp; làm nổi bật hơn nữa những thành tựu, tiềm năng của tỉnh trong hành trình phát triển.

Theo kế hoạch, sáng 28-8, Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm quốc gia. Triển lãm sẽ kéo dài từ ngày 28-8 đến 5-9, với sự tham gia của các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp.

Dưới đây là một số hình ảnh không gian triển lãm của tỉnh Gia Lai:

4-9529.jpg
Một số gian trưng bày của tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đức Hải
5.jpg
Trang phục của các dân tộc tỉnh Gia Lai được trưng bày tại không gian triển lãm. Ảnh: Đức Hải
6.jpg
Không gian triển lãm của tỉnh Gia Lai có sự kết hợp, hội tụ giữa rừng và biển. Ảnh: Đức Hải
3-5706.jpg
Gian trưng bày sản phẩm OCOP của tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đức Hải
null