Nhiều hình ảnh đặc sắc, ấn tượng của tỉnh Gia Lai tham gia Triển lãm thành tựu đất nước

(GLO)-Sáng 28-8, tại Trung tâm Triển lãm quốc gia (TP. Hà Nội), Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với chủ đề: “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” đã chính thức khai mạc trọng thể.

Không gian triển lãm của tỉnh Gia Lai tham gia tại sự kiện trọng đại này có chủ đề: Gia Lai “80 năm đồng hành cùng đất nước - Vững bước vươn xa” với rất nhiều hình ảnh, hoạt động đặc sắc.

Diễn ra từ ngày 28-8 đến ngày 5-9, Triểm lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” sẽ mở cửa miễn phí để phục vụ Nhân dân và du khách.

Trung tâm Triển lãm quốc gia rực rỡ cờ hoa. Ảnh: Đức Hải

Với sự tham của tất cả các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, các không gian trưng bày tại Triển lãm đã nêu bật được những thành tựu nổi bật của đất nước trong 80 năm xây dựng và phát triển trên các lĩnh vực. Đồng thời, giới thiệu văn hóa Việt Nam - Đất nước - Con người với truyền thống văn hóa 4.000 năm lịch sử; sự giàu có đa dạng văn hóa của 54 dân tộc; giới thiệu các ngành công nghiệp xanh và hành trình chuyển đổi xanh, chuyển đổi số của Việt Nam; giới thiệu ngành công nghiệp hàng không và vũ trụ của Việt Nam… cùng nhiều hoạt động đặc sắc khác.

Dưới đây là một số hình ảnh đặc sắc trong khuôn viên Triển lãm:

Cổng chính vào Trung tâm Triển lãm Quốc gia. Ảnh: Đức Hải

Không gian trưng bày của tỉnh Gia Lai tại Triển lãm thành tựu đất nước có chủ đề Gia Lai “80 năm đồng hành cùng đất nước - Vững bước vươn xa” đã khẳng định những thành tựu, kết quả nổi bật của tỉnh trên lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh trong chặng đường lịch sử của dân tộc đã đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.

Cổng chào không gian trưng bày của tỉnh Gia Lai được trang trí đặc sắc. Ảnh: Đức Hải

Đồng thời, quảng bá những tiềm năng, thế mạnh ở địa phương; đặc biệt là sự giao thoa về những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc tỉnh Gia Lai giữa 2 miền Đông-Tây đã để lại nhiều ấn tượng đối với du khách đến tham quan, thưởng lãm. Ngoài ra, tại không gian trưng bày đã giới thiệu tổng quát về quá trình hình thành, phát triển, về đất và người của vùng đất Gia Lai anh hùng nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước, khát vọng vươn lên về một Gia Lai phát triển giàu bản sắc, hiện đại và văn minh.

Dưới đây là một số hình ảnh trong không gian triển lãm của tỉnh Gia Lai:

Đoàn nghệ nhân tỉnh Gia Lai biểu diễn cồng chiêng phục vụ du khách. Ảnh: Đức Hải

Đoàn Gia Lai biểu diễn hát dân ca. Ảnh: Đức Hải

Đàn đá - một trong những nhạc cụ đặc sắc của đồng bào Jrai. Ảnh: Đức Hải

Đan lát là nghề truyền thống của đồng bào Bahnar, Jrai tỉnh GIa Lai. Ảnh: Đức Hải