Xã Tuy Phước: Thu giữ ghe gắn gọng xung điện trên đầm Thị Nại

NHẬT LINH
(GLO)-Chiều 1-9, Công an xã Tuy Phước cho biết đang tiếp tục xác minh, xử lý vi phạm hành chính đối với chủ phương tiện sử dụng ghe gắn gọng xung điện khai thác thủy sản trái phép trên đầm Thị Nại.

Khoảng 8 giờ cùng ngày, trong quá trình tuần tra địa bàn, lực lượng chức năng xã Tuy Phước kiểm tra tại khu vực Cống Cao đoạn 1 (xã Tuy Phước), phát hiện một ghe gắn gọng xung điện đang neo đậu.

Qua xác minh, phương tiện thuộc sở hữu của ông N.M.C. (thôn Bình Thái). Tổ công tác lập biên bản, thu giữ ghe cùng công cụ vi phạm để xử lý theo quy định pháp luật.

z6966579184925-f5f6c5409bf7158cc996ee240d1c7425.jpg
Xã Tuy Phước thu giữ ghe gắn gọng xung điện trên đầm Thị Nại. Ảnh: ĐVCC

Trước đó, ngày 30-8, Công an xã phối hợp UBND xã Tuy Phước đã tổ chức ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm mặt nước tại đầm Thị Nại. Lực lượng chức năng nhổ cọc, cắt phao, tháo lưới, giải tỏa các điểm vi phạm cũng như thu giữ 6 bộ gọng và nhiều vật dụng liên quan.

img-9982.jpg
Xã Tuy Phước sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra tình trạng khai thác tận diệt
﻿trên đầm Thị Nại. Ảnh: N.L

Việc xử lý kiên quyết các hành vi lấn chiếm mặt nước và khai thác tận diệt thể hiện quyết tâm của chính quyền và lực lượng chức năng xã Tuy Phước trong công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản, giữ gìn môi trường sinh thái trên đầm Thị Nại.

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Truy tìm người và vật chứng liên quan vụ trộm cắp tài sản tại xã Tuy Phước vào ngày 4-5

Truy tìm người và vật chứng liên quan vụ trộm cắp tài sản tại xã Tuy Phước vào ngày 4-5

Tin tức

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang xác minh, giải quyết nguồn tin về tội phạm vụ “Trộm cắp tài sản” xảy ra tại nhà bà Phan Thị Chẩn ở thôn Nhân Ân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định (nay là thôn Nhân Ân, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai) vào ngày 4-5-2025.

Tuyên truyền kỹ năng tham gia giao thông an toàn, phòng chống tội phạm và phòng cháy chữa cháy cho học sinh

Tuyên truyền kỹ năng tham gia giao thông an toàn, phòng chống tội phạm và phòng cháy chữa cháy cho học sinh

Pháp luật

(GLO)-Ngày 29-8, tại Trường Trung học cơ sở Nhơn Hội, Công an phường Quy Nhơn Đông phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường và Công ty Honda Hồng Phước tổ chức chương trình tuyên truyền chuyên đề về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm và phòng cháy chữa cháy cho hơn 300 học sinh.

Bác sĩ Viện Pháp y nhận hối lộ 30 triệu đồng để làm giả hồ sơ tâm thần cho Tý Cưng

Bác sĩ Viện Pháp y nhận hối lộ 30 triệu đồng để làm giả hồ sơ tâm thần cho Tý Cưng

Tin tức

(GLO)- Theo nguồn tin của phóng viên, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã có kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa. Trong đó xác định 1 bác sĩ đã nhận hối lộ 30 triệu đồng để làm hồ sơ tâm thần giả cho giang hồ Tý Cưng trong vụ nổ súng giết người ở Gia Lai.

Cựu Chánh án TAND huyện Đak Đoa đưa hối lộ 350 triệu đồng để “chạy án”

Cựu Chánh án TAND huyện Đak Đoa đưa hối lộ 350 triệu đồng để “chạy án”

Tin tức

(GLO)- Theo nguồn tin của phóng viên, Cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa đề nghị truy tố 28 bị can trong đường dây "chạy án" ở Tòa án nhân dân (TAND) cấp cao tại Đà Nẵng. Trong số này có Nguyễn Xuân Hưng (SN 1979, trú tại phường Pleiku)-nguyên Chánh án TAND huyện Đak Đoa (cũ).

