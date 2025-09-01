(GLO)-Chiều 1-9, Công an xã Tuy Phước cho biết đang tiếp tục xác minh, xử lý vi phạm hành chính đối với chủ phương tiện sử dụng ghe gắn gọng xung điện khai thác thủy sản trái phép trên đầm Thị Nại.

Khoảng 8 giờ cùng ngày, trong quá trình tuần tra địa bàn, lực lượng chức năng xã Tuy Phước kiểm tra tại khu vực Cống Cao đoạn 1 (xã Tuy Phước), phát hiện một ghe gắn gọng xung điện đang neo đậu.

Qua xác minh, phương tiện thuộc sở hữu của ông N.M.C. (thôn Bình Thái). Tổ công tác lập biên bản, thu giữ ghe cùng công cụ vi phạm để xử lý theo quy định pháp luật.

Xã Tuy Phước thu giữ ghe gắn gọng xung điện trên đầm Thị Nại. Ảnh: ĐVCC

Trước đó, ngày 30-8, Công an xã phối hợp UBND xã Tuy Phước đã tổ chức ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm mặt nước tại đầm Thị Nại. Lực lượng chức năng nhổ cọc, cắt phao, tháo lưới, giải tỏa các điểm vi phạm cũng như thu giữ 6 bộ gọng và nhiều vật dụng liên quan.

Xã Tuy Phước sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra tình trạng khai thác tận diệt

﻿trên đầm Thị Nại. Ảnh: N.L

Việc xử lý kiên quyết các hành vi lấn chiếm mặt nước và khai thác tận diệt thể hiện quyết tâm của chính quyền và lực lượng chức năng xã Tuy Phước trong công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản, giữ gìn môi trường sinh thái trên đầm Thị Nại.