Ra quân xử lý lấn chiếm mặt nước và khai thác thủy sản trái phép tại đầm Thị Nại

(GLO)-Ngày 30-8, Công an xã Tuy Phước phối hợp với các đơn vị liên quan ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm mặt nước và khai thác thủy sản bất hợp pháp trên khu vực đầm Thị Nại thuộc thôn Nhân Ân và Lộc Hạ.

Lực lượng chức năng đã tháo dỡ phao, bè, nhổ cọc, cắt phao, tháo lưới trên diện tích khoảng 1 ha mặt nước bị lấn chiếm trái phép; đồng thời thu giữ 6 bộ gọng và nhiều vật dụng liên quan.

Tổ công tác dùng loa tuyên truyền các hộ dân trong khu vực

﻿không lấn chiếm mặt nước. Ảnh: N.L

Trong quá trình triển khai, tổ công tác kết hợp dùng loa tuyên truyền người dân tại khu vực này chấp hành quy định. Sau khi nghe tuyên truyền, 4 hộ dân thôn Nhân Ân chấp hành quy định, cam kết không tái lấn chiếm.

Lực lượng chức năng tiến hành cắt, tháo gọng do người dân dựng để khai thác trái phép

﻿thủy sản. Ảnh: N.L

Trước đó, tại thôn Lộc Hạ, 10 hộ dân đã tự giác tháo dỡ toàn bộ cọc cắm, lưới chắn, bè sau khi được lực lượng Công an xã và Tổ An ninh trật tự cơ sở vận động, thuyết phục.