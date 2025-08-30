Ra quân xử lý lấn chiếm mặt nước và khai thác thủy sản trái phép tại đầm Thị Nại

Lực lượng chức năng đã tháo dỡ phao, bè, nhổ cọc, cắt phao, tháo lưới trên diện tích khoảng 1 ha mặt nước bị lấn chiếm trái phép; đồng thời thu giữ 6 bộ gọng và nhiều vật dụng liên quan.
Trong quá trình triển khai, tổ công tác kết hợp dùng loa tuyên truyền người dân tại khu vực này chấp hành quy định. Sau khi nghe tuyên truyền, 4 hộ dân thôn Nhân Ân chấp hành quy định, cam kết không tái lấn chiếm.
Trước đó, tại thôn Lộc Hạ, 10 hộ dân đã tự giác tháo dỡ toàn bộ cọc cắm, lưới chắn, bè sau khi được lực lượng Công an xã và Tổ An ninh trật tự cơ sở vận động, thuyết phục.