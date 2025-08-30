Danh mục
Ra quân xử lý lấn chiếm mặt nước và khai thác thủy sản trái phép tại đầm Thị Nại

NHẬT LINH
(GLO)-Ngày 30-8, Công an xã Tuy Phước phối hợp với các đơn vị liên quan ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm mặt nước và khai thác thủy sản bất hợp pháp trên khu vực đầm Thị Nại thuộc thôn Nhân Ân và Lộc Hạ.

Lực lượng chức năng đã tháo dỡ phao, bè, nhổ cọc, cắt phao, tháo lưới trên diện tích khoảng 1 ha mặt nước bị lấn chiếm trái phép; đồng thời thu giữ 6 bộ gọng và nhiều vật dụng liên quan.

img-9975.jpg
Tổ công tác dùng loa tuyên truyền các hộ dân trong khu vực
﻿không lấn chiếm mặt nước. Ảnh: N.L

Trong quá trình triển khai, tổ công tác kết hợp dùng loa tuyên truyền người dân tại khu vực này chấp hành quy định. Sau khi nghe tuyên truyền, 4 hộ dân thôn Nhân Ân chấp hành quy định, cam kết không tái lấn chiếm.

img-0005.jpg
Lực lượng chức năng tiến hành cắt, tháo gọng do người dân dựng để khai thác trái phép
﻿thủy sản. Ảnh: N.L

Trước đó, tại thôn Lộc Hạ, 10 hộ dân đã tự giác tháo dỡ toàn bộ cọc cắm, lưới chắn, bè sau khi được lực lượng Công an xã và Tổ An ninh trật tự cơ sở vận động, thuyết phục.

Từ nhiều năm nay, huyện Tuy Phước đã ra nhiều văn bản chỉ đạo, ra quân xử lý tình trạng xung điện, xiếc máy, giã cào, lồng bè nuôi thủy sản trái phép trên đầm Thị Nại, tuy nhiên vẫn chưa dứt điểm được. Từ cuối tháng 10.2024 cho đến nay, huyện quyết liệt chỉ đạo ngành chức năng phối hợp với chính quyền các xã khu Ðông ra quân xử lý kiên quyết, triệt để, không để tái diễn.

(GLO)-Hơn 9 năm qua, anh Nguyễn Quốc Việt (SN 1982, phường Quy Nhơn Bắc) đã sửa hơn 100 chiếc xe lăn, xe lắc, xe đạp cũ, xe máy cũ để tặng miễn phí cho người khó khăn. Không nhận tiền, quà, mọi chi phí anh đều tự lo, chỉ mong quà của mình phần nào giúp người bệnh di chuyển dễ dàng, bớt nhọc nhằn…

(GLO)- Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh qua bài viết "Người dân bức xúc vì bãi rác tự phát gây ô nhiễm môi trường" đăng trên Báo Gia Lai điện tử ngày 11-8, UBND xã Ia Tôr (tỉnh Gia Lai) đã huy động lực lượng, phương tiện xử lý dứt điểm tình trạng này.

(GLO)- Cơ quan Điều tra hình sự khu vực 5 (Quân khu 5) đang thụ lý vụ án hình sự “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” có liên quan đến quân nhân Lã Thế Anh (SN 1974; cấp bậc: Thượng tá; chức vụ: Chính ủy; đơn vị: Trung đoàn Bộ binh 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai).

(GLO)- Mới đây, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai nhận được ý kiến phản ánh của nhiều người cao tuổi về việc đang được quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) thanh toán với mức hưởng 100%, 95% nhưng từ ngày 1-7-2025 chỉ còn 80% mà không hề được cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) thông tin trước.

