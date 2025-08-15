Tìm đồng hương trên miền đất đỏ Tây Nguyên

(GLO)- Rời quê Phù Cát, Phù Mỹ (tỉnh Bình Định cũ), trong những năm 80-90 của thế kỷ trước theo diện đi kinh tế mới, nhiều hộ dân vượt đường xa lên xã Ia Pia khai hoang, lập làng, khởi nghiệp.

Từ những mái tranh thưa thớt giữa rừng già, nay thôn Phù Cát đã thành cộng đồng đoàn kết, kinh tế ổn định, đời sống sung túc.

Tựa vào nhau vượt qua gian khó

Thôn Phù Cát hình thành trong giai đoạn 1996-1999, khi nhiều hộ dân ở Bình Định (cũ) theo diện kinh tế mới chọn xã Ia Vê (nay là xã Ia Pia) để mở nghiệp. Ban đầu, 108 hộ sống rải rác, dần dần người trước gọi người sau, hình thành cộng đồng vững mạnh và đoàn kết.

Ông Trịnh Minh Nam (SN 1957, quê xã An Lương-một trong những người đầu tiên lên khai lập thôn Phù Cát, ở giữa) kể lại hành trình vượt đường xa lên xã Ia Pia lập nghiệp. Ảnh: NVCC

Ông Trịnh Minh Nam (SN 1957, quê xã An Lương) - một trong những người đầu tiên lên khai lập thôn - nhớ lại: "Năm 1996, tôi cùng một số bạn bè lên đây tìm đất làm kinh tế. Những ngày đầu, không điện, không nước, đường chỉ là lối mòn xuyên rừng, đêm đốt lửa xua thú dữ. Đất đỏ bazan màu mỡ nhưng muốn trồng lúa hay mì phải mất hằng tháng khai hoang. May mắn thay, đồng bào Jrai quanh vùng thương người mới đến, họ sẵn lòng cho mượn đất canh tác, cho tre, gỗ dựng nhà... Khi ấy, điều quý giá nhất là tấm lòng đùm bọc, sẻ chia cơm áo, cùng nhau vượt qua khó khăn trước mắt".

Ban đầu, mỗi gia đình dựng lều tranh, chòi tạm; gạo mang theo chỉ đủ ăn vài tháng, rau củ trồng xen trên đất mới, thịt cá săn bắt hoặc đổi với người bản địa. Ông Nguyễn Ngọc Trúc (SN 1960, quê xã Đề Gi) cho biết: Khó khăn chồng chất là thế, nhưng bà con đoàn kết lắm. Các hộ còn tự chia thành nhóm nhỏ để tiện giúp đỡ nhau. Cánh đàn ông đốn cây, đàn bà phát cỏ, trẻ con ở nhà lo cơm nước. Ai thu hoạch nhiều thì chia sẻ với hộ neo đơn hoặc khó khăn hơn. Nhờ vậy, mọi người mới có thể nghĩ đến phát triển lâu dài được.

“Tinh thần tương trợ ấy đã trở thành vốn quý giúp người dân bền bỉ vượt khó. Có lúc số hộ trong thôn tăng lên 300 nhưng nay chỉ còn hơn 40 hộ gắn bó lâu dài. Một số gia đình khó khăn phải trở về quê hoặc tìm vùng đất mới, nhiều người khi lớn tuổi lại trở về quê cũ. Tuy vậy, những người ở lại vừa gìn giữ hồn cốt phong vị Bình Định, vừa hòa quyện với cách sống, ứng xử của đồng bào Jrai và các dân tộc khác, tạo nên cộng đồng đa dạng, gắn bó keo sơn” ông Trúc tâm tình.

Ghi dấu quê hương, dựng xây cuộc sống mới

Theo ông Nam, giai đoạn 1998 - 1999, sau khi lấy ý kiến người dân và được HĐND, UBND các cấp chấp thuận, thôn Phù Cát chính thức được thành lập. “Cái tên Phù Cát nhằm nhắc nhở bà con luôn nhớ về quê cha đất tổ, giữ vững tinh thần đoàn kết, cần cù như thuở đầu gian khó. Nhờ tinh thần đó, bà con đã từng bước xây dựng thôn xóm khang trang, đời sống ổn định,” ông Nam tâm sự.

Mỗi dịp lễ tết, bà con trong thôn vẫn duy trì tục lệ nấu bánh tét, tổ chức hát bội hay kể những câu chuyện về đất võ Bình Định cho thế hệ trẻ nghe. Không chỉ để nhớ quê, mà để con cháu hiểu rằng thôn Phù Cát hôm nay được dựng lên từ mồ hôi, nước mắt và cả niềm tin của những người cha, người mẹ rời xa biển xanh, đồng ruộng, chọn đất đỏ Tây Nguyên làm chốn dừng chân”. Ông TRỊNH MINH NAM

Từ mốc lập thôn, hành trình phát triển bắt đầu mở ra với nhiều cơ hội mới. Nhờ cần cù và đoàn kết, cuộc sống của người dân thôn Phù Cát dần đổi thay rõ nét. Ban đầu, cây mì và lúa nước là nguồn sống chính. Vài năm sau, bà con đưa cao su, cà phê, hồ tiêu vào trồng thử nghiệm, rồi trở thành cây chủ lực. Hiện toàn thôn có hơn 196 ha cao su, 14 ha hồ tiêu, 20 ha cà phê, cùng hàng chục ha sầu riêng, cây ăn trái, mang lại thu nhập hàng trăm triệu đến vài tỷ đồng mỗi năm cho nhiều hộ.

Ông Nguyễn Thanh Vỹ quê gốc ở xã Cát Khánh, huyện Phù Cát cũ (bìa trái) vươn lên làm giàu nhờ trồng xen canh các loại cây. Ảnh: D.Đ

Điển hình như hộ ông Nguyễn Thanh Vỹ (SN 1978, quê xã Đề Gi). Ông lên thôn Phù Cát lập nghiệp khi mới 18 tuổi. Ban đầu, ông trồng đậu phụng, bắp và làm thuê nhưng thu nhập chỉ đủ sống. Sau đó, nhờ vay hơn 80 triệu đồng từ các chương trình của Ngân hàng CSXH Chư Prông, ông mạnh dạn chuyển sang trồng xen 130 cây sầu riêng, 800 trụ tiêu và hàng nghìn cây cà phê, mang lại thu nhập trên 800 triệu đồng mỗi năm.

Gia đình bà Hồ Thị Tuyết Mai (SN 1971, quê xã Đề Gi) cũng là một ví dụ điển hình. Lên lập nghiệp khi mới 19 tuổi, bắt đầu với làm rẫy nhỏ, thu nhập bấp bênh, bà vay 60 triệu đồng từ Ngân hàng CSXH Chư Prông để trồng 3,5 ha sầu riêng và 3 ha cà phê. Nhờ vậy, gia đình bà thu nhập 1,5 - 2 tỷ đồng/năm.

Bên cạnh phát triển kinh tế, người dân còn tích cực xây dựng nông thôn mới. Nhiều hộ hiến đất mở đường, đóng góp công sức và kinh phí xây dựng nhà văn hóa, hội trường thôn khang trang. Bà con gương mẫu thực hiện hương ước, quy ước; chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật; góp phần giữ vững ANTT và xây dựng đời sống văn hóa ở các khu dân cư.

Ông Nguyễn Kiên Cường, Chủ tịch UBND xã Ia Pia, đánh giá: “Cộng đồng người dân Phù Cát, Phù Mỹ (cũ) đi kinh tế mới tại đây là minh chứng sống động cho tinh thần đoàn kết, cần cù và khát vọng vươn lên. Từ thiếu thốn trăm bề, họ đã bám đất, phát triển kinh tế bền vững. Nay thôn Phù Cát không chỉ ổn định đời sống, mà còn góp phần quan trọng tạo diện mạo mới cho xã Ia Pia, là điểm sáng về tinh thần tương trợ và ý chí lập nghiệp trên vùng đất mới”.