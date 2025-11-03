Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai tổ chức kỷ niệm 60 năm thắng lợi Chiến dịch Plei Me vào ngày 18 và 19-11

(GLO)- Nhân kỷ niệm 60 năm thắng lợi Chiến dịch Plei Me (19/11/1965 – 19/11/2025), tỉnh Gia Lai dự kiến tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm trong hai ngày 18 và 19-11, gồm hội thảo khoa học và lễ kỷ niệm chính thức.

Hội thảo khoa học “60 năm thắng lợi Chiến dịch Plei Me” sẽ diễn ra tại phường Pleiku vào ngày 18-11, quy tụ các nhà nghiên cứu, nhân chứng lịch sử và đại diện lực lượng vũ trang để trao đổi, làm rõ giá trị lịch sử, tầm vóc của chiến dịch trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Lễ kỷ niệm sẽ được tổ chức trọng thể tại Quảng trường Kpă Klơng, xã Chư Prông vào ngày 19-11. Trong chương trình có lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Chư Prông.

dscf8716-1080.jpg
Hai người lính trực tiếp tham gia chiến dịch Plei Me thăm di tích chiến thắng. Ảnh: Hoàng Ngọc

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm còn có nhiều hoạt động ý nghĩa như: Thăm lại chiến trường xưa tại di tích Chiến thắng Plei Me (xã Ia Pia) và thung lũng Ia Drăng (xã Ia Púch); triển lãm ảnh, tư liệu, hiện vật về Chiến dịch Plei Me; chương trình nghệ thuật chào mừng; các hoạt động giao lưu với nhân chứng lịch sử, nói chuyện chuyên đề, văn nghệ - thể thao tại các địa phương, đơn vị.

Chiến dịch Plei Me diễn ra từ ngày 19/10 đến 19/11/1965, với hai chiến thắng vang dội tại Plei Me và thung lũng Ia Drăng.

img-1725-1902.jpg
Thung lũng Ia Drăng. Phía sau là dãy núi Chư Prông (còn gọi là Chư Pông) giáp ranh với Campuchia. Ảnh: Hoàng Ngọc

Địa điểm Chiến thắng Plei Me (nay thuộc thôn Tân Thủy, xã Ia Pia) đã được xếp hạng di tích lịch sử Quốc gia năm 2009; còn địa điểm Chiến thắng thung lũng Ia Drăng được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh năm 2024.

Lễ kỷ niệm 60 năm thắng lợi Chiến dịch Plei Me là dịp tuyên truyền, khẳng định tầm vóc lịch sử của chiến dịch trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; ca ngợi tinh thần chiến đấu anh dũng, sáng tạo, đoàn kết của quân và dân ta; đồng thời biểu dương thành tựu to lớn của Nhân dân Gia Lai sau 60 năm phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Sự kiện cũng góp phần bồi đắp lòng yêu nước, giáo dục truyền thống cách mạng cho các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hôm nay.

