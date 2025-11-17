Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Các đại biểu dự Hội thảo khoa học kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh

PHƯƠNG DUNG
(GLO)- Chiều 17-11, Đoàn đại biểu dự Hội thảo Khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai).

Các đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh (phường Pleiku). Ảnh: P.D

Tham dự lễ dâng hoa, dâng hương có các đồng chí: Thượng tướng Lê Huy Vịnh-Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo Hội thảo; Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Phong Vũ-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; thủ trưởng các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Quân khu 5, Quân đoàn 34 và lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Gia Lai cùng các nhân chứng lịch sử và cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 34.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh-Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dâng hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ. Ảnh: P.D

Trong không khí trang nghiêm và thành kính, các đại biểu đã dành phút mặc niệm, dâng hoa và dâng hương tưởng nhớ, tri ân những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Lễ dâng hoa, dâng hương cũng là dịp ôn lại chiến công của các anh hùng liệt sĩ đã làm nên Chiến thắng Plei Me cách đây 60 năm. Chiến thắng có ý nghĩa lớn về chính trị, quân sự; là niềm tự hào của đồng bào các dân tộc và lực lượng vũ trang Tây Nguyên, đồng thời góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của Quân đội và nhân dân cả nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và các đại biểu thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: P.D

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ các sự kiện của Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me (26/11/1965-26/11/2025).

Qua đó, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, bồi đắp tinh thần yêu nước và ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ và phát huy các giá trị lịch sử; tiếp tục xây dựng Gia Lai ngày càng phát triển, đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

