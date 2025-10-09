Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

(GLO)- Những ngày này, không khí thi đua sôi nổi lan tỏa khắp các địa phương trong tỉnh khi Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2025-2030 đang diễn ra đồng loạt.

Ðây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện vai trò nòng cốt của Mặt trận trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mở ra giai đoạn phát triển với nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động.

Trang trọng, dân chủ và hiệu quả

Tại xã Al Bá (hợp nhất từ 3 xã Al Bá cũ, Kông Htok và Ayun), Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã lần thứ I được tổ chức trang trọng, đã hiệp thương cử 50 ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã nhiệm kỳ 2025-2030; thông qua 6 chương trình hành động cụ thể, tập trung vào mục tiêu phát huy sức dân, chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Nhờ tinh thần đoàn kết toàn dân, diện mạo làng A Chông (xã Al Bá) ngày càng khởi sắc. Ảnh: P.D

Ông Nay Winh-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Al Bá-chia sẻ: “Sau sáp nhập, khối đại đoàn kết toàn xã càng được củng cố. Mặt trận giữ vai trò trung tâm trong việc gắn kết các tổ chức thành viên, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân và đồng hành cùng chính quyền chăm lo từng thôn, làng. Tinh thần đồng thuận của người dân ở 19 thôn, làng chính là sức mạnh lớn nhất giúp xã đạt được nhiều kết quả nổi bật thời gian qua”.

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, Mặt trận và các đoàn thể xã Al Bá đã vận động người dân hiến hàng chục nghìn mét vuông đất, đóng góp hàng trăm ngày công làm đường giao thông, cải tạo kênh mương, công trình phúc lợi.

Đặc biệt, với 78,08% đồng bào dân tộc thiểu số, cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” được triển khai sâu rộng, khơi dậy ý chí tự lực, tinh thần vượt khó trong cộng đồng.

Không khí phấn khởi cũng lan tỏa đến xã Chư Păh, nơi có dân cư đa dạng với nhiều tôn giáo cùng sinh sống. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lê Thị Ánh Dương cho biết: Nhiệm kỳ qua, Mặt trận xã tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, vận động nhân dân.

Thông qua các nhóm Zalo, Facebook, hội nghị trực tiếp và sinh hoạt thôn, làng, người dân được tiếp cận thông tin kịp thời, tạo sự đồng thuận trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Các ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chư Păh nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội. Ảnh: P.D

Ở thôn Hreng (xã Chư Păh), nơi 100% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số (294 hộ dân), Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Rơ Châm Gun chia sẻ: “Những năm qua, Ban Công tác Mặt trận thôn đã kiên trì tuyên truyền, vận động bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

Đến nay, 95% số đám cưới của bà con trong thôn được tổ chức gọn nhẹ, không còn tình trạng mổ nhiều trâu, bò đãi khách; 100% đám tang thực hiện theo nếp sống mới, tiết kiệm, văn minh”.

Theo bà Lê Thị Ánh Dương, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Chư Păh nhiệm kỳ 2025-2030 đã thống nhất 6 chương trình hành động, trọng tâm là đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước gắn với lợi ích thiết thực của nhân dân.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường An Nhơn Đông lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

﻿Ảnh: N.H

Còn tại phường An Nhơn Đông, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường được tổ chức trang trọng, thể hiện tinh thần đổi mới. Ông Võ Quí Chương-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường-cho hay: Nhiệm kỳ tới, Mặt trận phường đề ra mục tiêu đột phá trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng thời, Mặt trận phường thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; đẩy mạnh giám sát, phản biện xã hội và tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Đến ngày 15-10 hoàn thành đại hội cấp xã

Theo ông Đinh Ngọc Hải-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đến ngày 7-10, toàn tỉnh đã có 30/135 xã, phường tổ chức thành công đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Nội dung các đại hội tập trung đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội MTTQ Việt Nam cấp cơ sở nhiệm kỳ 2024-2029 đến thời điểm hiện nay; đồng thời, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới 2025-2030.

Đại hội cũng tập trung thảo luận, đóng góp xây dựng Văn kiện Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; thảo luận, góp ý Điều lệ MTTQ Việt Nam (sửa đổi, bổ sung). Các đại hội đều được chuẩn bị chu đáo, diễn ra trang trọng, đúng quy trình, đảm bảo dân chủ và hiệu quả.

Điểm nổi bật trong tổ chức đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam ở cấp xã lần này là tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao và sự sáng tạo trong công tác tuyên truyền.

Ở nhiều địa phương, không khí đại hội lan tỏa tới tận khu dân cư, tổ dân phố, thôn, làng thông qua các hoạt động trực quan sinh động, cổ động đường phố, bài viết, phóng sự trên báo, đài và mạng xã hội, góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tin, tinh thần đoàn kết trong nhân dân.

Ông Đinh Ngọc Hải nhấn mạnh: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đang tập trung theo dõi, đôn đốc tiến độ tổ chức đại hội, phấn đấu đến ngày 15-10 hoàn thành toàn bộ đại hội cấp xã.

Cùng với đó, hướng dẫn rà soát, hiệp thương lựa chọn nhân sự giới thiệu tham gia ban chấp hành đảm bảo cơ cấu, thành phần hợp lý; đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, không gian mạng, trang fanpage... tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, hướng đến thành công chung của đại hội MTTQ các cấp.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã nhiệm kỳ 2025-2030 là dịp để mỗi địa phương tổng kết chặng đường đã qua, đề ra phương hướng cho giai đoạn mới. Thành công của đại hội không chỉ được đo bằng quy trình tổ chức, mà còn ở sự đồng thuận, niềm tin và khát vọng vươn lên của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.