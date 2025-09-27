Phường Hội Phú nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo và dân vận

(GLO)- Ngay sau khi thành lập, phường Hội Phú đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, kiện toàn các cơ quan chuyên môn, trong đó, công tác tuyên giáo và dân vận được xác định là nhiệm vụ then chốt nhằm tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh của toàn hệ thống chính trị.

Ổn định tư tưởng, tạo đồng thuận xã hội

Phường Hội Phú được thành lập trên cơ sở sắp xếp 3 phường Hội Phú, Chi Lăng và Trà Bá theo Nghị quyết số 1664/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đảng bộ phường có 46 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với hơn 1.270 đảng viên.

Trụ sở làm việc của Đảng ủy phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Bùi Thị Lan

Phường Hội Phú là địa bàn có nhiều thuận lợi như: quỹ đất rộng, vị trí địa lý thuận lợi, hệ thống giao thông kết nối tương đối hoàn chỉnh, có nhiều dự án lớn đang triển khai, dân cư đang phát triển, trên địa bàn có nhiều cơ sở kinh tế, bản sắc văn hóa của các làng đồng bào dân tộc thiểu số được gìn giữ và phát huy...

Tuy nhiên, phường cũng gặp không ít khó khăn về quản lý, phát triển kinh tế-xã hội; bên cạnh đó, việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp còn gặp khó khăn, nhất là sự hòa nhập tổ chức bộ máy, điều hành hoạt động của hệ thống chính trị theo mô hình mới.

Nhận thức rõ điều đó, Ban Xây dựng Đảng đã chủ động tham mưu Đảng ủy phường chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tập trung thông tin kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng như pa nô, băng rôn, mạng xã hội, hệ thống loa truyền thanh... góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, củng cố niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước.

Bờ kè suối Hội Phú-điểm nhấn của phường Hội Phú. Ảnh: Bá Bính

Trong quý III-2025, công tác tuyên truyền được phường Hội Phú triển khai sâu rộng, đặc biệt là các sự kiện lớn của đất nước. Đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030), tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030), với phương châm “Lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “Lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”; tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng bộ các cấp trong nhiệm kỳ mới.

Bên cạnh đó, phối hợp tham mưu tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản của Đảng cho 147 cán bộ, đảng viên; hội nghị trực tuyến toàn quốc đến cấp xã quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản của Đảng cho 169 cán bộ, đảng viên; tổ chức 2 lớp bồi dưỡng hè cho gần 600 giáo viên, nhân viên, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có bản lĩnh vững vàng. Chỉ đạo tiếp tục tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2025, khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo trong công tác; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu; tạo môi trường làm việc tích cực, khuyến khích các ý tưởng đổi mới, dám nghĩ, dám làm vì sự phát triển chung của địa phương.

Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động

Một trong những điểm nhấn trong công tác quý III là Đảng ủy phường Hội Phú đã thành lập Ban công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Ban có 15 thành viên, thực hiện nhiệm vụ nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, kịp thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên không gian mạng.

Ban Công tác của phường đã xây dựng mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội với 14 thành viên nhằm chủ động tuyên truyền, lan tỏa thông thông tin tích cực, tạo “lá chắn” bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngay từ cơ sở.

Người dân hào hứng tương tác với robot phục vụ hành chính công tại phường Hội Phú. Ảnh: Bá Bính

Song song với công tác tuyên giáo, lĩnh vực dân vận được triển khai đồng bộ, lấy phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng” làm trọng tâm. Ban Xây dựng Đảng tham mưu Đảng ủy ban hành kế hoạch thực hiện phong trào “Dân vận khéo”, hướng dẫn xây dựng mô hình, lựa chọn điển hình tiêu biểu để biểu dương, khen thưởng kịp thời.

Các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội phường tích cực tham gia tuyên truyền, vận động người dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, phòng-chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, phong trào thi đua yêu nước lan tỏa sâu rộng.

Trong giai đoạn tới, Đảng ủy phường Hội Phú tiếp tục đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV.

Tiếp tục đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là tận dụng hiệu quả các nền tảng mạng xã hội. Tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động của Ban công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bên cạnh đó, tham mưu thực hiện và triển khai đồng bộ kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16 tháng 01 năm 2025 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; Chỉ thị số 02-CT/TU, ngày 25-7-2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tuyên giáo và dân vận tham gia quy hoạch, xây dựng thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; Chỉ thị số 03-CT/TU, ngày 7-8-2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường hoạt động kết nghĩa giữa các địa phương, đơn vị với các thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hội Phú giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: Bá Bính

Ngoài ra, phường đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng đời sống người dân. Đặc biệt, hướng dẫn quy trình, tiêu chí xét, công nhận và biểu dương mô hình, điển hình “Dân vận khéo”. Chú trọng bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo và dân vận, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, là “tai mắt và tiếng nói” của Đảng ở cơ sở; là lực lượng truyền tải đường lối, chủ trương của Đảng và là cầu nối phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân với cấp ủy.

Với tinh thần chủ động, sáng tạo, công tác tuyên giáo và dân vận ở phường Hội Phú đang từng bước đi vào chiều sâu, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Xây dựng Đảng và các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội góp phần vào củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.