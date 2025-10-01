Bàn giải pháp “gốc rễ” xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

(GLO)- Chiều 30-9, Trường Chính trị tỉnh Gia Lai tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Xây dựng và thực hành chuẩn mực đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới-Giải pháp “gốc rễ” xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.

Hội thảo do Thạc sĩ Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh và Thạc sĩ Nguyễn Anh Trạng-Trưởng phòng Phòng Tổ chức-Hành chính-Thông tin-Tư liệu (Trường Chính trị tỉnh)-đồng chủ trì.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: A.H

Tại hội thảo, 6 tham luận đã được trình bày, tập trung vào các nội dung: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh ngang tầm nhiệm vụ-sự vận dụng và phát triển trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng; xây dựng và thực hành chuẩn mực đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới trong đội ngũ giảng viên Trường Chính trị tỉnh hiện nay.

Cùng với đó là xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng trở thành kim chỉ nam trong hành động của cán bộ, đảng viên giai đoạn hiện nay; tạo dựng môi trường văn hóa chính trị vững mạnh để thực hành chuẩn mực đạo đức cách mạng trong Đảng; một số giải pháp mang tính chiến lược và “gốc rễ” để nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, thông qua việc xây dựng và thực hành chuẩn mực đạo đức cách mạng; xây dựng đạo đức cách mạng trong Đảng: chống lại những luận điệu phản động và nguy cơ “diễn biến hòa bình”.

Ngoài các tham luận, nhiều ý kiến tại hội thảo đã làm sáng tỏ thêm những vấn đề lý luận, thực tiễn; chỉ ra yêu cầu, thách thức đặt ra hiện nay; khẳng định vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ đảng viên và giảng viên.

Các đại biểu cũng thống nhất rằng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh phải bắt đầu từ “gốc rễ”, đó là đạo đức cách mạng. Nếu thiếu nền tảng đạo đức vững chắc, mọi giải pháp khác sẽ khó mang lại hiệu quả bền vững.

Đạo đức cách mạng không chỉ là chuẩn mực nội tại của Đảng mà còn là “lá chắn” bảo vệ uy tín, bản lĩnh chính trị và vai trò lãnh đạo của Đảng trước những thách thức mới. Do đó, cần gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng chuẩn mực và thực hành, giữa quy định và hành vi, giữa nhận thức và hành động.

Kết quả hội thảo là nguồn tư liệu quý, góp phần cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong thời kỳ mới.