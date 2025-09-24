Khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tại Gia Lai

(GLO)- Sáng 24-9, tại Trường Chính trị tỉnh Gia Lai, Tỉnh ủy Gia Lai phối hợp với Học viện Chính trị khu vực III tổ chức khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K76B.29, khóa học 2025-2027.

Phát biểu tại lễ khai giảng, PGS.TS Nguyễn Ngọc Hòa-Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III-nhấn mạnh: Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội cho tỉnh Gia Lai nói riêng và cả nước nói chung là nhiệm vụ lâu dài, có ý nghĩa quan trọng.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Hòa-Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III phát biểu tại lễ khai giảng. Ảnh: Hoàng Vũ

Lớp học có 57 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý đang công tác trên địa bàn tỉnh. Trong 18 tháng, học viên sẽ được trang bị kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước; kinh tế phát triển; xã hội học trong lãnh đạo, quản lý; đồng thời củng cố lập trường cách mạng, nâng cao tầm nhìn và tư duy khoa học.

Quang cảnh lễ khai giảng. Ảnh: Hoàng Vũ

Lớp học nhằm giúp học viên rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch.

Đồng thời, vận dụng sáng tạo tri thức lý luận và phương pháp khoa học để giải quyết những vấn đề mới, những tình huống phát sinh trong thực tiễn công tác.