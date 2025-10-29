Giấy tờ tích hợp trên VNeID chính thức có giá trị pháp lý từ 1-11-2025

(GLO)- Từ 1-11-2025, giấy tờ tích hợp trên VNeID có giá trị pháp lý, người dân không cần nộp bản giấy khi chứng thực, nâng cao tiện ích số.

Từ ngày 1-11-2025, các loại giấy tờ đã được tích hợp trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID sẽ chính thức có giá trị pháp lý tương đương bản giấy trong các thủ tục chứng thực. Đây là điểm mới quan trọng trong Nghị định 280/2025/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, đánh dấu bước tiến lớn trong tiến trình chuyển đổi số hành chính công tại Việt Nam.

Bỏ yêu cầu nộp bản giấy nếu thông tin đã có trên VNeID hoặc CSDL quốc gia

Cụ thể, Nghị định 280/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao, chứng thực bản sao, chứng thực chữ ký và hợp đồng, giao dịch (được sửa đổi bởi Nghị định 07/2025/NĐ-CP).

Tại khoản 4 Điều 1, Nghị định này bổ sung khoản 8 và khoản 9 vào Điều 9, quy định rõ: “Không yêu cầu người yêu cầu chứng thực nộp hoặc xuất trình bản chính hay bản sao các giấy tờ, tài liệu đã được tích hợp trên VNeID khi họ đã xuất trình thông tin tương ứng từ ứng dụng này.”

Bên cạnh đó, trong trường hợp cơ quan chứng thực có thể khai thác thông tin trực tiếp từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác, người dân không phải nộp bản giấy hay bản sao chứng thực. Trách nhiệm của cán bộ chứng thực là truy xuất thông tin điện tử, thay vì yêu cầu công dân cung cấp lại các giấy tờ đã có trong hệ thống.

Như vậy, kể từ 1-11-2025, khi công dân đã có thông tin tích hợp trên VNeID hoặc đã được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu quốc gia, các cơ quan chứng thực không được phép yêu cầu bản giấy của những giấy tờ đó.

Trước khi có quy định mới, người dân dù đã có dữ liệu điện tử trong hệ thống của cơ quan nhà nước vẫn phải xuất trình bản chính hoặc bản sao chứng thực để đối chiếu. Điều này gây ra nhiều bất tiện và trùng lặp trong thủ tục hành chính.

Danh sách các giấy tờ đã được tích hợp và có giá trị pháp lý trên VNeID

Theo Bộ Công an, với tài khoản định danh điện tử mức độ 2, người dân có thể tích hợp và sử dụng các loại giấy tờ quan trọng dưới đây thay thế hoàn toàn bản cứng:

1. Căn cước công dân (CCCD)

CCCD điện tử trên VNeID có giá trị pháp lý tương đương thẻ CCCD gắn chip, được chấp nhận trong mọi giao dịch hành chính, dân sự, như tại ngân hàng, sân bay, hoặc khi làm thủ tục tại cơ quan nhà nước.

2. Giấy phép lái xe (GPLX) và Giấy đăng ký xe

Từ 1-7-2024, thông tin GPLX và đăng ký xe hiển thị trên VNeID đã được công nhận có giá trị tương đương bản gốc khi Cảnh sát giao thông kiểm tra. Người dân có thể xuất trình trực tiếp trên ứng dụng thay cho bản giấy các loại:

- Giấy phép lái xe

- Giấy đăng ký xe

- Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ

- Bằng hoặc chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng

3. Thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT)

Thông tin thẻ BHYT trên VNeID có giá trị sử dụng tương đương thẻ giấy hoặc thẻ điện tử trên ứng dụng VssID. Khi khám chữa bệnh, người dân chỉ cần xuất trình CCCD gắn chip hoặc hiển thị thẻ BHYT trên VNeID, không cần mang theo thẻ vật lý.

4. Thông tin về cư trú (thay thế Sổ hộ khẩu, Giấy tạm trú)

VNeID đã thay thế hoàn toàn Sổ hộ khẩu và Giấy xác nhận cư trú. Các thông tin thường trú, tạm trú được xác thực qua ứng dụng có thể sử dụng khi làm thủ tục hành chính, đăng ký nhập học, hồ sơ đất đai, v.v.

5. Mã số thuế cá nhân và thông tin người phụ thuộc

Tính năng này giúp công dân và doanh nghiệp dễ dàng tra cứu, hiển thị thông tin phục vụ kê khai, nộp thuế một cách nhanh chóng và chính xác.

Ý nghĩa của quy định mới: Tiện ích, minh bạch, giảm giấy tờ hành chính

Việc công nhận giá trị pháp lý của các giấy tờ điện tử tích hợp trên VNeID không chỉ đơn giản hóa thủ tục hành chính, mà còn góp phần tăng cường tính minh bạch, tiết kiệm chi phí và thời gian cho cả người dân lẫn cơ quan quản lý.

Theo các chuyên gia, đây là bước tiến lớn trong chính phủ số, giúp hình thành “công dân số” - khi mọi thủ tục có thể được thực hiện chỉ với một danh tính điện tử duy nhất.

Tuy nhiên, để chính sách phát huy hiệu quả, các cơ quan chức năng cần đảm bảo hạ tầng dữ liệu liên thông, bảo mật thông tin cá nhân, và đào tạo cán bộ thực thi nhằm tránh tình trạng “ngại dùng dữ liệu số”, vẫn yêu cầu người dân nộp bản giấy như trước.

Từ ngày 1-11-2025, người dân chỉ cần một ứng dụng VNeID - không còn phải mang theo nhiều loại giấy tờ như trước. Đây là dấu mốc quan trọng hướng tới nền hành chính không giấy tờ, chính phủ số toàn diện tại Việt Nam.