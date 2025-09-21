Gia Lai đăng cai Giải vô địch cầu lông các cây vợt xuất sắc Quốc gia năm 2025

(GLO)- Từ ngày 21 đến 27-9, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) sẽ diễn ra Giải vô địch cầu lông các cây vợt xuất sắc Quốc gia năm 2025.

Giải vô địch cầu lông sẽ diễn ra những trận tranh tài gay cấn và có chuyên môn cao. Ảnh: R'Ô Hok

Giải vô địch cầu lông các cây vợt xuất sắc Quốc gia năm 2025 có 115 vận động đến từ 13 câu lạc bộ trong và ngoài tỉnh tham gia tranh tài. Đây là sự kiện thể thao quan trọng, quy tụ những vận động viên hàng đầu của làng cầu lông Việt Nam.

Giải do Cục Thể dục Thể thao Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức.

Giải được tổ chức nhằm tiếp tục giới thiệu, đẩy mạnh phát triển phong trào tập luyện môn cầu lông; là dịp cổ vũ phong trào thể thao quần chúng, góp phần rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần của người dân, xây dựng hình ảnh Gia Lai thân thiện, năng động, phát triển.