Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thể thao

Bóng đá Marathon Tennis-Pickleball Thể thao cộng đồng

Gia Lai đăng cai Giải vô địch cầu lông các cây vợt xuất sắc Quốc gia năm 2025

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH NHẬT MINH NHẬT
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Từ ngày 21 đến 27-9, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) sẽ diễn ra Giải vô địch cầu lông các cây vợt xuất sắc Quốc gia năm 2025.

giai-vo-dich-cau-long-quy-tu-cac-van-dong-vien-hang-dau-cua-lang-cau-long-viet-namjpg.jpg
Giải vô địch cầu lông sẽ diễn ra những trận tranh tài gay cấn và có chuyên môn cao. Ảnh: R'Ô Hok

Giải vô địch cầu lông các cây vợt xuất sắc Quốc gia năm 2025 có 115 vận động đến từ 13 câu lạc bộ trong và ngoài tỉnh tham gia tranh tài. Đây là sự kiện thể thao quan trọng, quy tụ những vận động viên hàng đầu của làng cầu lông Việt Nam.

Giải do Cục Thể dục Thể thao Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức.

Giải được tổ chức nhằm tiếp tục giới thiệu, đẩy mạnh phát triển phong trào tập luyện môn cầu lông; là dịp cổ vũ phong trào thể thao quần chúng, góp phần rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần của người dân, xây dựng hình ảnh Gia Lai thân thiện, năng động, phát triển.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Social pickleball hút người chơi phố núi

Social pickleball hút người chơi phố núi

Tennis-Pickleball

(GLO)- Pickleball ngày càng trở nên quen thuộc với người dân phố núi Pleiku. Đặc biệt, hình thức social pickleball (chơi theo khung giờ mở, không cần nhóm cố định) đã tạo nên làn gió mới cho phong trào thể thao cộng đồng ở cao nguyên.

Vận động viên Lê Nguyễn Hương Giang nhận huy chương vàng Giải Vô địch trẻ khiêu vũ thể thao quốc gia năm 2025. Ảnh: NVCC

Khiêu vũ thể thao vươn tầm trên cao nguyên

Thể thao

(GLO)- Khiêu vũ thể thao đang lan tỏa mạnh mẽ ở vùng cao nguyên, thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là các em thiếu nhi, học sinh tham gia. Nhờ đó, những năm qua, Gia Lai thường xuyên có vận động viên góp mặt tại các giải quốc gia và giành nhiều thành tích ấn tượng.

null