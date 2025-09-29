Tỏa sáng tài năng, lan tỏa phong trào cầu lông

(GLO)- Tại Giải vô địch cầu lông các cây vợt xuất sắc quốc gia năm 2025 được Cục TDTT phối hợp cùng Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn) từ ngày 21 đến 27-9, các VĐV đã mang đến nhiều trận cầu kịch tính, thu hút đông đảo người hâm mộ.

Hội tụ những cây vợt xuất sắc

Giải có sự tham gia của 115 VĐV thuộc 13 CLB đến từ các đơn vị, tỉnh, thành phố trên cả nước. Các VĐV tham gia tranh tài ở 5 nội dung: đôi nam nữ, đơn nam, đôi nam, đôi nữ, đơn nữ.

Các VĐV tranh tài tại Giải vô địch cầu lông các cây vợt xuất sắc quốc gia năm 2025. Ảnh: P.L

Ngay trong những trận ra quân, khán giả đã được xem nhiều VĐV thể hiện tài năng như: cây vợt Lê Đức Phát (đội tuyển cầu lông Quân đội) thi đấu đầy bản lĩnh, kiểm soát thế trận bằng những pha điều cầu chiến thuật, giành chiến thắng trước đối thủ.

Theo chia sẻ của VĐV Lê Đức Phát, anh đã có 10 lần tham gia Giải vô địch cầu lông các cây vợt xuất sắc quốc gia; trong đó, giành được 3 HCV nội dung đơn nam vào các năm 2017, 2021, 2024, giành HCV nội dung đôi nam năm 2018.

Tham gia giải lần này, VĐV Lê Đức Phát đặt mục tiêu bảo vệ thành công tấm HCV đơn nam từng đoạt tại giải năm 2024. “Giải năm nay quy tụ nhiều tay vợt mạnh, có kỹ năng và thể lực tốt. Tôi nỗ lực hết mình, thi đấu tập trung để hướng tới thành tích cao nhất”- anh Phát bày tỏ.

Đội tuyển cầu lông TP. Hồ Chí Minh tham gia giải với 23 VĐV, trong đó các tay vợt nổi tiếng, đặt mục tiêu đoạt huy chương ở các nội dung đơn nam, đơn nữ.

Ông Văn Tuấn Kiệt-HLV đội tuyển cầu lông TP Hồ Chí Minh-cho biết: “Giải là nơi các VĐV cầu lông Việt Nam thể hiện bản lĩnh và tài năng. Hy vọng với sự nỗ lực thi đấu của các VĐV, đội tuyển sẽ đạt mục tiêu đề ra”.

Tham gia thi đấu ở nội dung đôi nữ, cặp đôi VĐV Nguyễn Duy Ngọc Anh và Nguyễn Vũ Ngọc Trân (đội tuyển tỉnh Lâm Đồng) đã có các chiến thắng ấn tượng.

“Ở giải năm trước, tôi thi đấu ở nội dung đôi nam nữ và vào đến vòng tứ kết, còn giải năm nay chuyển sang thi đấu nội dung đôi nữ. Dù thắng hay thua, giải đấu cũng giúp các VĐV được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, góp phần thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của bộ môn cầu lông”- VĐV Nguyễn Duy Ngọc Anh tâm sự.

Lan tỏa phong trào, khẳng định đam mê

Những VĐV hàng đầu của cầu lông Việt Nam góp mặt tại giải, như: Nguyễn Tiến Minh, Nguyễn Hải Đăng, Vũ Thị Trang (đội tuyển TP. Hồ Chí Minh), Lê Đức Phát (đội tuyển Quân đội)… đã tạo ra những trận cầu hấp dẫn, thu hút người hâm mộ.

VĐV Nguyễn Hải Đăng cho biết: “Giải là cơ hội để tôi giao lưu, cọ xát, học hỏi thêm và thể hiện mình, với mục tiêu giành HCV nội dung đơn nam”.

Vận động viên Nguyễn Hải Đăng (đội tuyển cầu lông TP. Hồ Chí Minh) là một những cây vợt xuất sắc hàng đầu quốc gia tranh tài tại giải. Ảnh: ĐVCC

Dù tỉnh Gia Lai không có VĐV tham gia tranh tài nhưng trong các ngày diễn ra giải, khán đài của Nhà thi đấu thể thao tỉnh luôn có đông khán giả đến theo dõi, cổ vũ. Tiếng hò reo, những tràng pháo tay vang lên sau những pha cầu gay cấn, đẹp mắt, đã tiếp thêm động lực thi đấu cho các VĐV.

Anh Trương Việt Thắng (phường Quy Nhơn Bắc) đến cổ vũ và chụp ảnh cùng thần tượng Lê Đức Phát (đội tuyển Quân đội). Ảnh: P.L

Đam mê và tập luyện cầu lông đã gần 20 năm, nên khi biết giải có sự góp mặt của các VĐV kỳ cựu và nổi tiếng, anh Trương Việt Thắng (ở khu phố 5, phường Quy Nhơn Bắc) sắp xếp thời gian để theo dõi, cổ vũ và chụp hình lưu niệm cùng thần tượng.

“Xem trực tiếp thần tượng như Tiến Minh, Đức Phát hay Hải Đăng thi đấu là trải nghiệm khó quên. Họ thi đấu bền bỉ, kỹ thuật tuyệt vời, tiếp thêm đam mê cho những người yêu bộ môn cầu lông như tôi. Tôi mong có thêm nhiều giải đấu chất lượng tương tự được tổ chức tại tỉnh Gia Lai, giúp người hâm mộ có cơ hội theo dõi, cổ vũ”- anh Thắng hào hứng chia sẻ.

Giải đấu không chỉ đem đến những trận tranh tài hấp dẫn, mà còn là dịp quảng bá hình ảnh Gia Lai đến bạn bè trong nước, góp phần phát triển phong trào thể thao, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.

Ông Bùi Trung Hiếu-Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban tổ chức giải-bày tỏ: Đây là sự kiện hưởng ứng cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, chào mừng đại hội đảng các cấp. Giải đấu không chỉ là nơi tranh tài, khẳng định đỉnh cao chuyên môn của các VĐV, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần thể thao, góp phần đưa cầu lông Việt Nam vươn xa.