Bế mạc Giải vô địch cầu lông các cây vợt xuất sắc quốc gia 2025

Giải vô địch cầu lông các cây vợt xuất sắc quốc gia diễn ra từ ngày 21 đến 27-9, quy tụ 115 vận động viên (VĐV) đến từ 13 câu lạc bộ thuộc các tỉnh, thành, ngành trên cả nước.
Các VĐV tham gia tranh tài ở các nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam-nữ.
Sau 6 ngày tranh tài sôi nổi, Ban tổ chức đã trao 5 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 10 huy chương đồng cho các VĐV (chia đều cho từng nội dung thi đấu).
Ở nội dung đơn nam, VĐV Lê Đức Phát (đội tuyển Quân đội) giành huy chương vàng; huy chương bạc thuộc về VĐV Nguyễn Hải Đăng (TP. Hồ Chí Minh); 2 huy chương đồng được trao cho các VĐV: Trần Lê Mạnh An (tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Tất Duy Lợi (tỉnh Lâm Đồng).
Ở nội dung đơn nữ, VĐV Trần Thị Phương Thúy (tỉnh Bắc Ninh) giành huy chương vàng; huy chương bạc thuộc về VĐV Vũ Thị Trang (TP. Hồ Chí Minh); 2 huy chương đồng được trao cho các VĐV: Trần Khánh Huyền (tỉnh Hưng Yên), Lê Ngọc Vân (TP. Hồ Chí Minh).
Ở nội dung đôi nam, 2 VĐV: Nguyễn Đình Hoàng, Trần Đình Mạnh (tỉnh Lâm Đồng) giành huy chương vàng; huy chương bạc thuộc về 2 VĐV: Phạm Hồng Nam, Phạm Văn Trường (TP. Hà Nội); 2 huy chương đồng được trao cho các VĐV: Vũ Đức Lâm và Dương Bảo Đức (đội tuyển Quân đội), Bùi Thành Đạt và Nguyễn Đức Hồng Phúc (TP. Hồ Chí Minh).
Ở nội dung đôi nữ, 2 VĐV: Phạm Thị Khánh và Phạm Thị Diệu Ly (tỉnh Hưng Yên) giành huy chương vàng; huy chương bạc thuộc về 2 VĐV: Bùi Bích Phương và Vũ Thị Chinh (TP. Hà Nội); 2 huy chương đồng được trao cho các VĐV: Đào Khánh Linh và Đỗ Thị Phương Mai (tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Thị Ngọc Lan và Thân Vân Anh (tỉnh Bắc Ninh).
Ở nội dung đôi nam-nữ, 2 VĐV: Trần Đình Mạnh và Lương Nguyễn Khánh Ngọc (tỉnh Lâm Đồng) giành huy chương vàng; huy chương bạc thuộc về 2 VĐV: Phạm Văn Trường, Bùi Bích Phương (TP. Hà Nội); 2 huy chương đồng được trao cho các VĐV: Nguyễn Đình Hoàng và Nguyễn Vũ Ngọc Trân (tỉnh Lâm Đồng), Phạm Văn Hải và Thân Vân Anh (tỉnh Bắc Ninh).