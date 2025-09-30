Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai giành 8 huy chương đồng ở Giải Cầu lông trung-cao tuổi quốc gia

(GLO)- Sáng 30-9, tin từ Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho hay, đoàn vận động viên (VĐV) của tỉnh vừa giành được 8 huy chương đồng ở Giải Cầu lông trung-cao tuổi quốc gia 2025.

Giải diễn ra từ ngày 22 đến 30-9 tại tỉnh Đắk Lắk, do Cục Thể dục thể thao, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, Liên đoàn Cầu lông Việt Nam và Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức.

doan-gia-lai-da-gianh-duoc-8-tam-huy-chuong-dong-o-giai-nam-nay-anh-van-cuong.jpg
Đoàn Gia Lai đã giành được 8 huy chương đồng ở giải năm nay. Ảnh: Văn Cường

Giải đấu có sự tham gia của hơn 300 VĐV đến từ 16 đoàn trong cả nước. Đoàn Gia Lai góp mặt với 36 VĐV; trong đó, có 18 VĐV thuộc đoàn của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku và 18 VĐV thuộc đoàn của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh.

cap-vdv-gia-lai-thu-2-tu-phai-qua-gianh-huy-chuong-dong-o-noi-dung-doi-nam-nu-lua-tuoi-36-40-anh-van-cuong.jpg
Cặp VĐV Gia Lai (thứ 2 từ phải qua) giành huy chương đồng ở nội dung đôi nam nữ lứa tuổi 36-40. Ảnh: Văn Cường

Đoàn Gia Lai đã giành được 8 huy chương đồng. Cụ thể, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku giành 6 huy chương, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh giành 2 huy chương.

Giải Cầu lông trung-cao tuổi quốc gia 2025 là sân chơi lành mạnh, bổ ích, thúc đẩy phong trào luyện tập thể dục thể thao trong cộng đồng. Đồng thời, đây cũng là dịp để các thế hệ VĐV trung và cao tuổi giao lưu, học hỏi, lan tỏa tinh thần sống vui-sống khỏe-sống có ích.

Các VĐV tranh tài tại Giải vô địch cầu lông các cây vợt xuất sắc quốc gia năm 2025. Ảnh: P.L

Tỏa sáng tài năng, lan tỏa phong trào cầu lông

(GLO)- Tại Giải vô địch cầu lông các cây vợt xuất sắc quốc gia năm 2025 được Cục TDTT phối hợp cùng Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn) từ ngày 21 đến 27-9, các VĐV đã mang đến nhiều trận cầu kịch tính, thu hút đông đảo người hâm mộ.

Nguyễn Lê Liên Quỳnh (phải) là VĐV Việt Nam duy nhất tham gia giải Vô địch thế giới Billiards Carom 3 băng.

Nữ cơ thủ Gia Lai và thách thức lớn ở đấu trường thế giới

(GLO)- Nguyễn Thị Liên (Nguyễn Lê Liên Quỳnh) là cơ thủ Việt Nam duy nhất so tài ở Giải Vô địch thế giới Billiards Carom 3 băng diễn ra tại Tây Ban Nha. Trong lần đầu tiên tham gia đấu trường này, tay cơ người Gia Lai sẽ đứng trước thách thức lớn, nhưng cũng là cơ hội cho cô khẳng định tên tuổi.

