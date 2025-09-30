Gia Lai giành 8 huy chương đồng ở Giải Cầu lông trung-cao tuổi quốc gia

(GLO)- Sáng 30-9, tin từ Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho hay, đoàn vận động viên (VĐV) của tỉnh vừa giành được 8 huy chương đồng ở Giải Cầu lông trung-cao tuổi quốc gia 2025.

Giải diễn ra từ ngày 22 đến 30-9 tại tỉnh Đắk Lắk, do Cục Thể dục thể thao, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, Liên đoàn Cầu lông Việt Nam và Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức.

Đoàn Gia Lai đã giành được 8 huy chương đồng ở giải năm nay. Ảnh: Văn Cường

Giải đấu có sự tham gia của hơn 300 VĐV đến từ 16 đoàn trong cả nước. Đoàn Gia Lai góp mặt với 36 VĐV; trong đó, có 18 VĐV thuộc đoàn của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku và 18 VĐV thuộc đoàn của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh.

Cặp VĐV Gia Lai (thứ 2 từ phải qua) giành huy chương đồng ở nội dung đôi nam nữ lứa tuổi 36-40. Ảnh: Văn Cường

Đoàn Gia Lai đã giành được 8 huy chương đồng. Cụ thể, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku giành 6 huy chương, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh giành 2 huy chương.

Giải Cầu lông trung-cao tuổi quốc gia 2025 là sân chơi lành mạnh, bổ ích, thúc đẩy phong trào luyện tập thể dục thể thao trong cộng đồng. Đồng thời, đây cũng là dịp để các thế hệ VĐV trung và cao tuổi giao lưu, học hỏi, lan tỏa tinh thần sống vui-sống khỏe-sống có ích.