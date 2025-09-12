Cụ bà 72 tuổi tập gym, nâng tạ 10 kg gây bão TikTok

(GLO)- Thay vì chọn dưỡng sinh hay yoga, bà Ma Thị Bắc (72 tuổi, ở phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) lại đam mê tập gym. Thậm chí, bà có thể nâng tạ 10 kg. Những video tập luyện do chính bà quay và đăng tải trên TikTok nhanh chóng gây bão mạng xã hội, thu hút hàng chục nghìn lượt xem.

Bà Ma Thị Bắc nâng tạ 10 kg tại phòng gym ở phường Hội Phú. Ảnh: Minh Chí

Hành trình đến với gym

Từ khi còn trẻ, bà Bắc đã yêu thích vận động. Tuy nhiên, chỉ hơn một năm trở lại đây, bà mới thật sự gắn bó với gym, đặc biệt là tập tạ kháng lực.

“Người cao tuổi rất dễ bị mất cơ, dẫn đến tay chân yếu, dễ té ngã. Tập kháng lực là cách để duy trì sức mạnh và sự dẻo dai”-bà Bắc lý giải.

Ban đầu, không ít người nghĩ bà chỉ đến phòng gym để quay video. Nhưng khi thấy bà kiên trì đến phòng tập, nâng tạ ngày càng tốt, mọi người mới tin bà tập luyện nghiêm túc. Bắt đầu với mức tạ 2 kg, nay bà có thể nâng 10 kg.

“Tập gym giúp tôi khỏe mạnh, da dẻ hồng hào, tinh thần lúc nào cũng sảng khoái. Nhiều người còn khen tôi dáng như thanh niên”-bà cười nói.

Anh Ngô Đức Tài-Huấn luyện viên phòng tập-nhận xét: “Cô Bắc tập bài bản, ý thức dinh dưỡng rất tốt. Thần thái trẻ hơn nhiều so với tuổi thật, khiến không ít bạn trẻ ngưỡng mộ”.

Chị Tăng Thị Thu Cúc-Nhân viên quản lý phòng tập cũng dành những nhận xét ấn tượng: “Cô Bắc tự soạn giáo án, lên lịch tập và ghi chú chi tiết từng ngày, rất chuyên nghiệp”.

Bà Bắc tập kháng lực để duy trì sức mạnh và sự dẻo dai. Ảnh: Minh Chí

Khoảng 9 giờ hằng ngày, bà bắt đầu tập gym trong hơn một giờ với các bài nâng tạ, squat, kháng lực. Đến 10 giờ 30, bà về lo cơm nước, dọn dẹp nhà cửa.

Buổi chiều, từ 14-16 giờ, bà tham gia đội dân vũ của khu phố. Với vai trò đội trưởng, bà không chỉ tập cùng mà còn tận tình hướng dẫn động tác cho các thành viên khác.

“Cô Bắc năng động lắm, vừa tập gym vừa tham gia dân vũ, lan tỏa tinh thần tích cực. Nhìn cô, nhiều chị em cũng có thêm động lực để rèn luyện”-chị Mai Thị Lợi-thành viên đội dân vũ chia sẻ.

Không chỉ chăm tập luyện, bà Bắc còn duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, ưu tiên đồ hấp, luộc, hạn chế dầu mỡ, ngủ đủ giấc. Nhờ đó, cân nặng của bà luôn ổn định ở mức 50 kg.

Thành thạo công nghệ, tự làm TikTok

Điều khiến mọi người ngạc nhiên hơn nữa là bà Bắc không chỉ tập gym mà còn tự quay và dựng video TikTok. Ban đầu, con trai bà hỗ trợ quay. Sau đó, bà tự học cách đặt điện thoại lên chân máy, chỉnh nhạc, lồng tiếng và đăng tải.

“Tôi từng tham gia công tác giảng dạy (bà Bắc từng là giảng viên Trường Trung cấp Lâm nghiệp Tây Nguyên), thường xuyên tự tìm tòi học hỏi nên công nghệ với tôi không quá khó. Làm vài lần rồi quen, giờ tôi tự làm hết”-bà Bắc kể.

Các video phòng tập của bà nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt xem, kèm theo vô số bình luận khen ngợi, động viên. Nhờ đó, bà càng thêm hứng khởi.

Bà Bắc tự đặt điện thoại, quay và dựng video TikTok chia sẻ hành trình tập gym. Ảnh: Minh Chí

Bà thường tham khảo các video hướng dẫn tập kháng lực trên Youtube để tập đúng kỹ thuật, giảm chấn thương.

Với bà Bắc, gym không còn là thử thách mà trở thành niềm vui mỗi ngày. “Giờ nghỉ một buổi là tôi thấy bứt rứt tay chân. Tập gym với tôi là đam mê, như ăn cơm, uống nước hằng ngày”-bà bộc bạch.

Ở tuổi 72, bà vẫn giữ được vóc dáng săn chắc, tinh thần trẻ trung, khiến gia đình yên tâm và bạn bè nể phục.

Nhờ tập luyện chăm chỉ và ăn uống lành mạnh, bà Bắc luôn vui vẻ, yêu đời và tràn đầy sức sống. Ảnh: NVCC

Câu chuyện về “bà giáo mê gym, nâng tạ 10 kg, tự quay TikTok” không chỉ gây bão mạng xã hội mà còn trở thành tấm gương truyền cảm hứng tập luyện cho nhiều thế hệ. Bà chứng minh rằng sức khỏe, niềm vui và sự trẻ trung hoàn toàn có thể được duy trì, chỉ cần mỗi người bắt đầu từ hôm nay.

Bằng chính trải nghiệm của mình, bà nhắn nhủ: “Sức khỏe là sự tích lũy lâu dài. Muốn có tuổi già năng động, khỏe mạnh thì hãy bắt đầu tập sớm và kiên trì suốt đời. Đừng bao giờ bỏ cuộc, hãy coi vận động là một phần tất yếu của cuộc sống”.