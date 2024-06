Nữ sinh gen Z xinh đẹp đang 'gây bão' mạng xã hội

Thời gian gần đây, Nguyễn Thị Hồng Nhung, sinh viên ngành giáo dục mầm non, Trường ĐH Vinh (Nghệ An) bất ngờ “gây sốt” trên mạng xã hội. Với vẻ ngoài xinh đẹp, dịu dàng, nữ sinh đã “đốn tim” người xem.

Xinh đẹp, học giỏi

Hồng Nhung cho biết những bức ảnh mà cô nàng đang mặc trang phục áo dài được chia sẻ nhiều những ngày qua là vô tình chụp được khi nữ sinh đang thực hiện buổi báo cáo kết thúc học phần cuối kỳ.

“Sau khi những bức ảnh đó đăng tải lên mạng xã hội thì sau thời gian ngắn được mọi người quan tâm và chia sẻ khá nhiều. Điều này khiến mình khá bất ngờ, nhưng cũng rất vui vì được mọi người yêu thích”, Hồng Nhung chia sẻ.

Sở hữu gương mặt xinh đẹp, dễ thương cùng vóc dáng cân đối, Hồng Nhung đã nhận về rất nhiều lời khen. Để có vẻ ngoài xinh đẹp ấy cô nàng đã phải kết hợp ăn uống và tập luyện theo chế độ. “Ngoài việc ăn uống điều độ, khoa học, mình còn ăn nhiều rau và uống nước ép thay vì cà phê. Mình thường xuyên chạy bộ ở công viên, một phần để tinh thần luôn được thoải mái và hơn nữa, giúp cơ thể không có mỡ thừa”, Hồng Nhung cho biết.

Ngoài sự xinh đẹp, Hồng Nhung còn có kết quả học tập khá tốt. Đang là sinh viên năm thứ 3, điểm trung bình tích lũy hiện tại của cô nàng là 3.4/4.0 và điểm rèn luyện là 92/100. Nhờ thành tích đó, mà suốt nhiều kỳ, Hồng Nhung luôn nhận được học bổng khuyến khích học tập.

Chia sẻ về bí quyết học tập, Hồng Nhung nói: “Ngoài thời gian trên lớp thì mình thấy việc tự học ở nhà rất quan trọng. Do vậy, mình có thói quen lập thời gian biểu để học khi ở nhà. Ngoài ra, việc cân bằng thời gian giữa việc học, đi làm thêm và vui chơi với bạn bè là điều cần thiết đối với mỗi sinh viên. Để có được một kết quả học tập như mong muốn, mình luôn phân chia thời gian cụ thể cho từng hoạt động”.

Ngoài việc học và tham gia các hoạt động phong trào, Hồng Nhung còn có năng khiếu ca hát, nhảy múa.

Học giáo dục mầm non vì yêu thích trẻ con

Nhung theo học ngành giáo dục mầm non một phần do định hướng từ gia đình và hơn hết là vì cô nàng rất thích trẻ con. “Mình rất hợp khi chơi với các em nhỏ. Mình cũng mong muốn khám phá và tiếp cận thế giới bé nhỏ của các em để trải nghiệm cũng như là tìm được việc cách dạy hiệu quả. Qua đó, giúp các bạn nhỏ sẽ không còn sợ hãi khi rời xa vòng tay bố mẹ mỗi khi đến lớp”, Hồng Nhung chia sẻ.

Nữ sinh gen Z chia sẻ rằng giáo dục mầm non là một nghề khá vất vả cần sự kiên nhẫn, cũng như tâm lý tốt. Hồng Nhung kể: “Trong quá trình học, nhiều lúc cũng áp lực muốn bỏ cuộc nhưng mỗi lần như vậy mình lại được các thầy cô động viên, an ủi nên lấy lại được tinh thần và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Vẻ đẹp ngọt ngào, trong trẻo của cô nàng gen Z

Mặc dù vậy, ngoài việc học Hồng Nhung còn đi làm thêm với công việc mẫu ảnh. “Công việc đó giúp mình được giao lưu với nhiều người hơn, tiếp cận được các xu hướng thời trang mới một cách nhanh nhất. Hơn nữa, giúp mình luôn ở trong trạng thái tự tin”, Hồng Nhung chia sẻ.

Dự định sắp tới của cô nàng là tiếp tục hoàn thành chương trình đại học và ra trường với tấm bằng giỏi, sau đó làm việc đúng chuyên ngành. “Mình cũng mong muốn có thêm nghề tay trái như là mẫu ảnh hoặc kinh doanh thời trang”, Hồng Nhung nói.

Là giáo viên chủ nhiệm của Hồng Nhung, tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hạnh, Phó trưởng Khoa Giáo dục mầm non, Trường ĐH Vinh, nhận xét: “Nhung là sinh viên có nhiều đóng góp tích cực đối với công tác đoàn hội, cũng như các hoạt động, phong trào sinh viên. Em ấy còn là một cán bộ lớp gương mẫu. Ngoài sự xinh đẹp, nhiệt tình, Nhung còn có nhiều năng khiếu và sự tích cực, hăng say trong học tập. Nhung cũng có nhiều kế hoạch để rèn luyện, chuẩn bị tốt cho nghề nghiệp em ấy đang theo học, đó là một giáo viên mầm non trong tương lai”.