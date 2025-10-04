Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Đặc sắc chương trình nghệ thuật "Tuổi trẻ Gia Lai-Khát vọng non sông"

NHÂM DUNG
(GLO)- Tối 4-10, tại Nhà Thiếu nhi phường Pleiku, Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với chủ đề “Tuổi trẻ Gia Lai-Khát vọng non sông”.

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; Thường trực Tỉnh đoàn, cùng hơn 800 đoàn viên, thanh thiếu nhi và đông đảo người dân.

cac-dai-bieu-cung-dong-dao-khan-gia-theo-doi-chuong-trinh-nghe-thuat.jpg
Đông đảo khán giả theo dõi chương trình nghệ thuật. Ảnh: Minh Trung

Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, chia làm 3 chương: Con đường độc lập-thống nhất, Khát vọng Tổ quốc và Tổ quốc ta chưa đẹp thế bao giờ.
Chương trình đã tái hiện hành trình vẻ vang của dân tộc Việt Nam từ những năm tháng đấu tranh giành độc lập đến khát vọng dựng xây đất nước hùng cường trong kỷ nguyên mới.

tiet-muc-22con-gi-dep-hon22.jpg
Tiết mục "Còn gì đẹp hơn" để lại nhiều cảm xúc trong lòng khán giả. Ảnh: Minh Trung

Thông qua các tiết mục đặc sắc như: “Lời Đảng-Lời hiệu triệu trái tim”, “Gia Lai-những chặng đường chiến công”, “Tuổi trẻ Việt Nam ơi”, “Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai”... chương trình đã khắc họa sâu sắc niềm tự hào, lòng biết ơn đối với Đảng, Bác Hồ kính yêu và các thế hệ cha anh đi trước; đồng thời, thể hiện niềm tin, tinh thần xung kích, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Gia Lai trong sự nghiệp đổi mới, phát triển của quê hương.

