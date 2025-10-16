132 học sinh Trường THCS Nguyễn Huệ giao lưu, trải nghiệm nghệ thuật truyền thống

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

(GLO)- Chiều 16-10, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai phối hợp với Trường THCS Nguyễn Huệ (phường Quy Nhơn Nam) tổ chức chương trình giao lưu, trải nghiệm nghệ thuật truyền thống trong nhà trường năm 2025.

hoc-sinh-truong-thcs-nguyen-hue-tim-hieu-cac-loai-hinh-nghe-thuat-truyen-thong.jpg
Học sinh Trường THCS Nguyễn Huệ tìm hiểu về các loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống. Ảnh: M.N

Tại chương trình, 132 học sinh Trường THCS Nguyễn Huệ được cán bộ, nghệ sĩ và diễn viên Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh giới thiệu về 2 loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống của tỉnh, gồm: nghệ thuật Tuồng và Ca kịch Bài chòi.

Không khí buổi giao lưu trở nên sôi nổi khi các học sinh được xem phần biểu diễn đặc sắc, gồm: trích đoạn Tuồng “Quang Trung lên ngôi” và Hát Bài chòi dân gian. Đặc biệt, hoạt động trải nghiệm vẽ mặt nạ Tuồng đã nhận được sự thích thú của đông đảo học sinh.

chuong-trinh-giao-luu-trai-nghiem-nghe-thuat-truyen-thong-thu-hut-su-quan-tam-cua-dong-dao-hoc-sinh.jpg
Chương trình giao lưu, trải nghiệm nghệ thuật truyền thống nhận được sự quan tâm của đông đảo học sinh. Ảnh: M.N

Chương trình nằm trong kế hoạch phối hợp giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Sở Giáo dục và Đào tạo nhằm thực hiện chương trình học tập, giáo dục truyền thống nghệ thuật sân khấu Tuồng và Ca kịch Bài chòi trong và ngoài nhà trường, giai đoạn 2023-2026.

Đây cũng là hoạt động bổ trợ trực quan sinh động cho nội dung tài liệu giáo dục địa phương trong chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh năm 2025; góp phần quảng bá văn hóa truyền thống, vun đắp tình yêu và trách nhiệm của học sinh trong việc gìn giữ, phát huy nghệ thuật truyền thống của dân tộc.

hoc-sinh-truong-thcs-nguyen-hue-trai-nghiem-ve-mat-na-tuong.jpg
Học sinh Trường THCS Nguyễn Huệ trải nghiệm vẽ mặt nạ Tuồng. Ảnh: M.N

Được biết, ngày 17 và 18-10, học sinh Trường THCS Lê Hồng Phong và Trường THCS Đống Đa (phường Quy Nhơn) cũng sẽ tham gia chương trình giao lưu, trải nghiệm nghệ thuật truyền thống.

