Ba cuốn sách kỹ năng mềm GenZ cần bỏ túi

Willpower-Làm thế nào để dễ dàng làm chủ kỷ luật?

Có phải bạn muốn giảm cân nhưng không thể cưỡng lại sự cám dỗ của đồ ăn vặt trước mắt, bạn tự nhủ phải học hành chăm chỉ nhưng lại bị cuốn vào những chương trình giải trí, lướt mạng xã hội đến hết ngày. Hay bạn muốn đi ngủ sớm nhưng lại thường xuyên lướt điện thoại đến nửa đêm…

Có rất nhiều việc biết là phải làm ngay nhưng bạn vẫn cứ chần chừ trì hoãn và rồi tự trách, thậm chí là hoài nghi bản thân: Tại sao tôi không thể kìm hãm được bản thân mình?. Vậy thì làm thế nào để trở nên kỷ luật hơn?

Nếu bạn vẫn còn gặp những vấn đề trên thì bạn đang gặp khó khăn về ý chí. Nói đến sức mạnh của ý chí, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ ngay đến một nội dung truyền động lực làm thế nào để vực dậy nghị lực, quyết tâm.

Nhưng cuốn sách Willpower này không phải như vậy, nó là một nghiên cứu khoa học rất nghiêm túc và có hệ thống về sức mạnh ý chí của con người.

Đọc cuốn sách này bạn sẽ hiểu được nguyên lý hoạt động của ý chí qua những thực nghiệm khoa học rất thú vị và còn có thể đúc kết được phương pháp để trau dồi, duy trì sức mạnh ý chí. Từ đó, có thể giúp bạn phát triển bản thân, thay đổi cuộc sống.

Cuốn sách mang tên “Willpower” của một trong những nhà tâm lý học xuất sắc nhất thế giới, Roy Baumeister và đồng tác giả là John Tierney-người phụ trách chuyên mục Khoa học của tờ New York Times.

Túp Lều Bác Tom-Bản lĩnh cao nhất của một người là giữ vững trạng thái tự tại

Trong rừng văn học thế giới có rất nhiều tác phẩm kinh điển nhưng hiếm có cuốn sách nào có thể tác động đến tiến trình lịch sử của một thời đại. Một trong số đó, tiểu thuyết “Túp lều bác Tom” của nhà văn người Mỹ Harriet Beecher Stowe là kiệt tác có ảnh hưởng sâu sắc nhất.

Ở thế kỷ XIX, “Túp lều bác Tom” là cuốn sách bán chạy nhất thế giới. Cuốn sách được dịch ra hàng chục thứ tiếng và gây ra làn sóng chủ nghĩa bãi nô trên khắp nước Mỹ.

Lần đầu đọc cuốn sách này, bạn sẽ thấy một cuộc đời đầy sóng gió bi thảm của Bác Tom, thấy đau xót cho số phận bị chà đạp của người da màu ở miền Nam nước Mỹ và vạch trần tiếng nói tội ác của chế độ nô lệ.

Nhưng khi đọc lại lần 2, bạn sẽ hiểu thêm một tầng nghĩa khác về triết lý cuộc sống ẩn dưới lớp áo chính trị trong cuốn tiểu thuyết này.

Một số ý kiến của các bạn đọc còn cho rằng: “Đọc cuốn tiểu thuyết này bạn sẽ biết được mọi sự vượt trội không đến từ ngoại hình, kiến thức, gia thế, sự giàu có, địa vị, thành tích và quyền lực. Nó chỉ xuất phát từ sự vô minh với một trái tim thiếu thốn”.

Hy vọng những câu chuyện nhỏ trong cuốn tiểu thuyết này sẽ giúp bạn đọng lại những suy ngẫm và rút ra được bài học về trí tuệ sinh tồn trong cuộc đời. Qua đó, giúp bạn có thể sống thực sự bản lĩnh và hạnh phúc trong một trạng thái tốt nhất.

Crucial Conversations-Làm chủ cơn tức giận trong giao tiếp

“Crucial Conversations” có bản dịch Tiếng Việt với tiêu đề mang tên “Nghệ thuật đàm phán đỉnh cao”. Tiêu đề này có phần thoát nghĩa gốc và đã khiến nhiều độc giả nhầm tưởng rằng đây là cuốn sách dành cho những người kinh doanh nhưng đây là một cuốn sách về giao tiếp.

Bạn có đang gặp bế tắc trong các cuộc đàm phán quan trọng? Bạn muốn nâng cao kỹ năng đàm phán để đạt được mục tiêu của mình? Hãy để “Nghệ thuật đàm phán đỉnh cao” giúp bạn chinh phục mọi cuộc đàm phán.

Cuốn sách được chắp bút bởi nhóm tác giả Kerry Patterson, Joseph Grenny, Ron McMillan và Al Switzler-những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực đàm phán sẽ giúp bạn:

Hiểu rõ diễn biến tâm lý ẩn sau mỗi biểu hiện trong đàm phán: Từ đó, bạn có thể thấu hiểu đối phương và đưa ra chiến lược phù hợp để đạt được mục tiêu.

Áp dụng các giải pháp khả thi: Sách cung cấp cho bạn nhiều phương pháp đàm phán hiệu quả, giúp bạn linh hoạt xử lý mọi tình huống.

Xây dựng mô hình chung cho các cuộc đàm phán: Nhờ vậy, bạn có thể dễ dàng dẫn dắt cuộc thảo luận và đưa ra những quyết định có lợi cho tất cả các bên tham gia.

Kết nối và lắng nghe: Kỹ năng kết nối và lắng nghe hiệu quả sẽ giúp bạn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với đối phương, từ đó tạo nền tảng vững chắc cho thành công trong đàm phán.

“Crucial Conversations” không chỉ dành cho những nhà đàm phán chuyên nghiệp mà còn hữu ích cho tất cả mọi người ở mọi trình độ và lĩnh vực, bởi kỹ năng đàm phán là vô cùng quan trọng trong mọi khía cạnh của cuộc sống.

Cho dù bạn đang đàm phán về lương bổng, thuyết phục khách hàng hay giải quyết mâu thuẫn trong gia đình, cuốn sách này sẽ cung cấp những công cụ cần thiết để đạt được kết quả mong muốn.

Không những thế, đọc cuốn sách giúp mọi người có thể bày tỏ quan điểm của mình một cách an toàn, hiệu quả vào những thời điểm giao tiếp then chốt; giúp bạn thuyết phục đối phương mà hơn hết là để chiến thắng chính bạn, chiến thắng con quỷ giận dữ và cái tôi to lớn trong mình.