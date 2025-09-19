Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Bàn giao công trình giếng nước cho Trường Tiểu học Lê Lợi

(GLO)- Sáng 18-9, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đại đức Thích Nhuận Cường (chùa Mỹ Thạch, xã Chư Sê) và các nhà hảo tâm đã khánh thành và bàn giao công trình giếng nước cho Trường Tiểu học Lê Lợi (điểm trường làng Ia Peng).

Tặng quà cho học sinh Trường Tiểu học Lê Lợi. Ảnh: Hoa Mai

Công trình gồm giếng khoan và bồn chứa nước với tổng trị giá trên 35 triệu đồng do Đại đức Thích Nhuận Cường vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ.

Dịp này, đoàn đã trao tặng 34 suất quà gồm cặp sách, sữa, bánh kẹo cho các em học sinh tại điểm trường.

Gia Lai kiến nghị điều chỉnh mức hưởng BHYT 100% cho đối tượng hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng

