Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Thanh Bình hỗ trợ 24 triệu đồng mua sách giáo khoa tặng học sinh nghèo xã Ia Rbol

(GLO)- Ngày 17-9, các trường học trên địa bàn xã Ia Rbol đã trao tặng 36 bộ sách giáo khoa cùng 222 đầu sách do Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Thanh Bình hỗ trợ các em học sinh nghèo hiếu học nhân dịp năm học mới 2025-2026.

Trường THCS Phạm Hồng Thái (xã Ia Rbol) trao tặng sách giáo khoa cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: ĐVCC

Với tình cảm gắn bó sâu nặng cùng sự trăn trở dành cho giáo dục vùng khó, đồng chí Thái Thanh Bình đã hỗ trợ 24 triệu đồng mua 36 bộ sách giáo khoa lớp 9; 84 quyển sách Tiếng Anh lớp 7; 69 quyển sách Tiếng Anh lớp 8 và 69 quyển sách Khoa học tự nhiên lớp 8 để trao tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ia Rbol.

Những bộ sách giáo khoa mới giúp nhiều em học sinh nghèo kịp thời có đủ sách bước vào năm học mới, giảm bớt gánh nặng cho gia đình, đồng thời tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập. Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của lãnh đạo tỉnh đối với sự nghiệp giáo dục ở địa phương.