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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế

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MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo VOV, TTO, Vietnamnet)

(GLO)- Theo Quyết định số 198-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế được thành lập với 37 thành viên. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ làm Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm các đồng chí: Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.

Bộ Chính trị phân công Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm Ủy viên Ban Chỉ đạo, kiêm Trưởng Ban Công tác liên ngành đối ngoại và hội nhập quốc tế về Kinh tế và Khoa học - Công nghệ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang được phân công làm Ủy viên Ban Chỉ đạo, kiêm Trưởng Ban Công tác liên ngành đối ngoại và hội nhập quốc tế về Chính trị, Quốc phòng, An ninh.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà làm Ủy viên Ban Chỉ đạo, kiêm Trưởng Ban Công tác liên ngành đối ngoại và hội nhập quốc tế về Văn hóa, Xã hội, Giáo dục - Đào tạo.

Theo Quyết định số 198-QĐ/TW, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc và quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế được thực hiện theo quy định của Bộ Chính trị.

Việc thành lập Ban Chỉ đạo được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị, đồng thời thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, phục vụ mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

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