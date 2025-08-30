Nhiều hoạt động thiết thực tại chương trình "Tuổi trẻ đồng hành-Ngời sáng biên cương" ở xã Ia Púch

(GLO)- Sáng 30-8, tại làng Bỉh (xã Ia Púch, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra chương trình tình nguyện với chủ đề “Tuổi trẻ đồng hành-Ngời sáng biên cương”.

Đại diện các đơn vị trao tặng công trình “Thắp sáng đường quê” tại làng Bỉh, xã Ia Púch.

﻿Ảnh: Minh Trung

Chương trình do Đoàn Công ty Điện lực Gia Lai phối hợp cùng Đoàn Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Bắc Tây Nguyên, Đoàn Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai, Đoàn Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai, Đoàn Thuế Gia Lai, Đoàn Bệnh viện Đa khoa Gia Lai và Đoàn Sở Y tế Gia Lai tổ chức.

Đây là hoạt động của tuổi trẻ các đơn vị thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Nhân viên Điện lực lắp bóng đèn năng lượng mặt trời cho công trình “Thắp sáng đường quê”. Ảnh: Minh Trung

Trong chương trình, đoàn viên, thanh niên các đơn vị đã triển khai công trình “Thắp sáng đường quê” gồm 10 bóng đèn năng lượng mặt trời được lắp trên các tuyến đường chính tại làng Bỉh, tạo thuận lợi cho người dân đi lại an toàn vào ban đêm.

Đồng thời, các đơn vị còn kết hợp tuyên truyền về sử dụng điện an toàn; sửa chữa thiết bị điện cho người dân khó khăn tại địa phương, góp phần giúp bà con giảm nguy cơ tai nạn về điện và đảm bảo an toàn trong sử dụng điện.

20 suất quà được các đơn vị trao tặng cho các gia đình có công với cách mạng và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ia Púch. Ảnh: Minh Trung

Ngoài ra, tại chương trình, các đơn vị đã trao tặng 20 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho các gia đình có công với cách mạng và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã; tổ chức các trò chơi, hoạt động cộng đồng cho trẻ em làng Bỉh, tạo không khí vui tươi, gắn kết trước thềm năm học mới.

Chương trình thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ Gia Lai đối với cộng đồng; chung tay cùng chính quyền và nhân dân xây dựng vùng biên giới của tỉnh ngày càng giàu đẹp, vững chắc.