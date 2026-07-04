Xác định xong 16 đội góp mặt ở vòng 1/8 World Cup 2026

World Cup 2026 đã chính thức xác định xong 16 đội bóng xuất sắc góp mặt ở vòng 1/8, cùng đó là 8 cặp đấu tranh vé vào tứ kết.

Vòng 1/8 World Cup 2026 đã chính thức xác định được 16 đội tuyển xuất sắc góp mặt sau khi loạt trận sáng 4/7 khép lại.

Ai Cập, Argentina và Colombia là những cái tên cuối cùng lọt vào danh sách các đội tham dự vòng 1/8.

Colombia là đội bóng cuối cùng góp mặt ở vòng 1/8 World Cup 2026. Ảnh: AFP/TTXVN

Ở loạt trận sáng 4/7, Ai Cập đã đánh bại Australia 4-2 ở loạt luân lưu sau khi hai đội hòa nhau 1-1 trong 120 phút thi đấu căng thẳng.

Kết quả này giúp Ai Cập viết nên trang sử mới khi có lần đầu tiên trong lịch sử thắng trận ở vòng knock-out World Cup.

Tiếp bước Ai Cập, đội tuyển Argentina cũng đã ghi danh vào vòng đấu tiếp theo sau màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở 3-2 trước tân binh Cape Verde trong 120 phút.

Lionel Messi và Lisandro Martínez hai lần đưa Argentina vượt lên dẫn trước, nhưng Cape Verde đã gây bất ngờ khi lần lượt gỡ hòa nhờ các bàn thắng của Deroy Duarte và Sidny Lopes Cabral.

Chiến thắng chỉ đến với nhà đương kim vô địch ở phút 111 khi Christian Romero đánh đầu trúng người cầu thủ Diney Borges làm bóng đổi hướng bay vào lưới Cape Verde, ấn định kết quả 3-2.

Ở trận đấu hạ màn vòng 32 đội, Colombia đã đánh bại Ghana 1-0 nhờ pha lập công của Jhon Arias để giành tấm vé cuối cùng vào vòng 1/8.

Như vậy, 16 đội tuyển góp mặt ở vòng 1/8 gồm có Canada, Mexico, Mỹ (ba đội chủ nhà), Maroc, Paraguay, Pháp, Brazil, Na Uy, Anh, Bỉ, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Thụy Sĩ, Ai Cập, Argentina và Colombia.

Theo phân nhánh đấu vòng 1/8, Canada sẽ gặp Maroc, Paraguay đụng Pháp. Đội thắng ở hai cặp đấu này sẽ chạm trán nhau ở vòng tứ kết.

Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha sẽ phải đá "chung kết sớm" để xác định đội bóng vào tứ kết gặp đội thắng cặp Mỹ-Bỉ.

Brazil sẽ tranh tài với Na Uy, trong khi Mexico gặp Anh. Đội thắng của hai cặp đấu này sẽ đối đầu nhau ở vòng tứ kết.

Hai cặp đấu còn lại ở vòng 1/8 sẽ là Argentina-Ai Cập và Thụy Sĩ-Colombia.

16 đội góp mặt ở vòng 1/8 World Cup 2026

Canada, Mexico, Mỹ (ba đội chủ nhà), Maroc, Paraguay, Pháp, Brazil, Na Uy, Anh, Bỉ, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Thụy Sĩ, Ai Cập, Argentina và Colombia.

Các cặp đấu vòng 1/8

Canada-Maroc

Paraguay-Pháp

Brazil-Na Uy

Mexico-Anh

Mỹ-Bỉ

Bồ Đào Nha-Tây Ban Nha

Argentina-Ai Cập

Thụy Sĩ-Colombia

Theo Huy Khánh (Vietnam+)