Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thể thao

Bóng đá

World Cup 2026

Bóng đá Marathon Tin tức Võ cổ truyền Thể thao cộng đồng

Khuất phục Ghana, Colombia góp mặt ở vòng 1/8

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ghana được dự báo sẽ mang lại nhiều khó khăn cho Colombia. Tuy nhiên các cầu thủ Nam Mỹ đã khuất phục “Những ngôi sao đen” trong một trận cầu lấn lướt để ghi tên mình vào vòng 1/8.

Sau những gì đã trình diễn ở vòng bảng, Colombia rõ ràng được đánh giá cao hơn đội bóng đến từ lục địa đen. Bởi vậy, không quá bất ngờ khi Los Cafeteros đã chủ động chơi tấn công trước Ghana.

khuat-phuc-ghana-colombia-gop-mat-o-vong-18-anh-reuters.jpg
Khuất phục Ghana, Colombia góp mặt ở vòng 1/8. Ảnh: Reuters

Và họ cũng chỉ cần đến hơn 13 phút để xuyên thủng mành lưới đối phương. Luis Suarez có pha tạt bóng chuẩn xác giúp Jhon Arias dứt điểm cận thành mở tỷ số 1-0 cho đại diện của Nam Mỹ.

Dù bị dẫn bàn, Ghana vẫn liên tục phải chống đỡ trước những đợt tấn công của Colombia. James Rodriguez cùng các đồng đội vẫn không ngần ngại cầm bóng ép sân với mong muốn gia tăng cách biệt.

Colombia có màn thắng vươn lên dẫn 1-0 từ khá sớm

Tuy vậy, thủ thành Lawrence Ati-Zigi đã chơi xuất sắc khi cản phá nhiều cú sút của đối thủ cứu “Những ngôi sao đen” phải nhận thêm những bàn thua.

Ghana cũng đã có những thời điểm vùng lên hòng tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, những mảng miếng tấn công tương đối chân phương thiếu đi tính đột biến đã không giúp họ tạo ra uy hiếp lớn về khung thành của Colombia.

Hạ gục đối thủ với tỷ số 1-0, Colombia lọt vào vòng 1/8 để đụng độ với Thụy Sỹ - đội bóng trước đó cũng có chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Algeria.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Video highlight FIFA World Cup 2026: Bỉ - Senegal

Video highlight FIFA World Cup 2026: Bỉ - Senegal

Thể thao

(GLO)- Bị dẫn trước 2 bàn đến phút 86, tuyển Bỉ bắt đầu màn ngược dòng kỳ vĩ trước Senegal với 2 pha lập công liên tiếp của Lukaku và Tielemans để đưa trận đấu vào hiệp phụ. Và họ hoàn thành nhiệm vụ không tưởng bằng cú sút từ chấm 11m của Tielemans ở hiệp phụ thứ 2.

Nagelsmann không từ chức sau thất bại của Đức

Nagelsmann không từ chức sau thất bại của Đức

World Cup 2026

Thất bại trước Paraguay ở vòng 1/16 World Cup 2026 khiến tương lai của HLV Julian Nagelsmann trở thành chủ đề được quan tâm tại Đức. Tuy nhiên, chiến lược gia 38 tuổi khẳng định ông không có ý định từ chức và vẫn sẵn sàng tiếp tục dẫn dắt đội tuyển quốc gia.

Bùng nổ phút bù giờ, Brazil khuất phục Nhật Bản

Bùng nổ phút bù giờ, Brazil vượt qua Nhật Bản

World Cup 2026

(GLO)- Nhật Bản đã chơi một trận cầu hay trước Brazil khi có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Song đẳng cấp của đội bóng từng 5 lần lên ngôi World Cup đã được thể hiện đúng lúc giúp họ vượt qua Samurai xanh để ghi tên mình vào vòng 16 đội.

null