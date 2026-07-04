(GLO)- Ghana được dự báo sẽ mang lại nhiều khó khăn cho Colombia. Tuy nhiên các cầu thủ Nam Mỹ đã khuất phục “Những ngôi sao đen” trong một trận cầu lấn lướt để ghi tên mình vào vòng 1/8.

Sau những gì đã trình diễn ở vòng bảng, Colombia rõ ràng được đánh giá cao hơn đội bóng đến từ lục địa đen. Bởi vậy, không quá bất ngờ khi Los Cafeteros đã chủ động chơi tấn công trước Ghana.

Khuất phục Ghana, Colombia góp mặt ở vòng 1/8. Ảnh: Reuters

Và họ cũng chỉ cần đến hơn 13 phút để xuyên thủng mành lưới đối phương. Luis Suarez có pha tạt bóng chuẩn xác giúp Jhon Arias dứt điểm cận thành mở tỷ số 1-0 cho đại diện của Nam Mỹ.

Dù bị dẫn bàn, Ghana vẫn liên tục phải chống đỡ trước những đợt tấn công của Colombia. James Rodriguez cùng các đồng đội vẫn không ngần ngại cầm bóng ép sân với mong muốn gia tăng cách biệt.

Colombia có màn thắng vươn lên dẫn 1-0 từ khá sớm

Tuy vậy, thủ thành Lawrence Ati-Zigi đã chơi xuất sắc khi cản phá nhiều cú sút của đối thủ cứu “Những ngôi sao đen” phải nhận thêm những bàn thua.

Ghana cũng đã có những thời điểm vùng lên hòng tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, những mảng miếng tấn công tương đối chân phương thiếu đi tính đột biến đã không giúp họ tạo ra uy hiếp lớn về khung thành của Colombia.

Hạ gục đối thủ với tỷ số 1-0, Colombia lọt vào vòng 1/8 để đụng độ với Thụy Sỹ - đội bóng trước đó cũng có chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Algeria.