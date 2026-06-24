Kênh xem trực tiếp Colombia vs CHDC Congo 9h 24/6: James, Luis Díaz cùng đá chính

(GLO)- Colombia gặp CHDC Congo lúc 09h00 ngày 24/6 tại Guadalajara Stadium. James Rodríguez, Luis Díaz cùng đá chính, trong khi đại diện châu Phi chọn cách nhập cuộc thận trọng với hàng thủ 5 người.

Sau chiến thắng 3-1 trước Uzbekistan ở lượt ra quân, Colombia bước vào trận gặp CHDC Congo với cơ hội lớn để tiến gần tấm vé đi tiếp ở bảng K World Cup 2026. Tuy nhiên, đây không phải trận đấu dễ dàng cho đại diện Nam Mỹ, bởi CHDC Congo vừa cho thấy họ khó chịu ra sao khi cầm hòa Bồ Đào Nha 1-1.

Hình minh họa

Colombia vs CHDC Congo đá mấy giờ, ở đâu?

Trận Colombia vs CHDC Congo diễn ra lúc 09h00 ngày 24/6/2026 theo giờ Việt Nam tại Guadalajara Stadium, còn được biết đến là Estadio Akron, ở Zapopan, Mexico.

Đây là trận đấu thuộc lượt trận thứ hai bảng K World Cup 2026. Sau lượt mở màn, Colombia có 3 điểm, còn CHDC Congo có 1 điểm. Vì thế, kết quả trận này có thể ảnh hưởng lớn đến cuộc đua giành vé đi tiếp.

Kênh xem trực tiếp Colombia vs CHDC Congo

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Đội hình xuất phát Colombia vs CHDC Congo chính thức

Colombia ra sân với sơ đồ 4-3-3:

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Gustavo Puerta, Jefferson Lerma, Jhon Arias; James Rodríguez, Luis Suárez, Luis Díaz.

CHDC Congo chọn sơ đồ 5-3-2:

Lionel Mpasi-Nzau; Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Steve Kapuadi, Aaron Wan-Bissaka, Arthur Masuaku; Ngal Ayel Mukau, Samuel Moutoussamy, Edo Kayembe; Cédric Bakambu, Yoane Wissa.

Colombia giữ bộ ba James - Luis Suárez - Luis Díaz

Nhìn vào đội hình xuất phát, có thể thấy Colombia không giấu ý đồ chơi tấn công. HLV Nestor Lorenzo vẫn tin vào bộ ba James Rodríguez, Luis Suárez và Luis Díaz trên hàng công. Đây là cách chọn người dễ hiểu, bởi Colombia đang có lợi thế điểm số và cần một chiến thắng để sớm nắm quyền tự quyết.

Luis Díaz tiếp tục là cái tên đáng chờ đợi nhất. Tốc độ, khả năng đi bóng và những pha xử lý táo bạo của anh là thứ có thể mở khóa hàng thủ đông người của CHDC Congo. Ở cánh đối diện, James Rodríguez không còn là cầu thủ bùng nổ như thời đỉnh cao, nhưng kinh nghiệm và những đường chuyền cuối cùng của anh vẫn rất có giá trị.

Phía dưới, Jefferson Lerma đem lại sức mạnh tranh chấp, còn Jhon Arias và Gustavo Puerta giúp Colombia có thêm khả năng kéo bóng, giữ nhịp. Cách bố trí này cho thấy Colombia muốn kiểm soát trận đấu, đẩy CHDC Congo lùi sâu và chờ thời cơ tung ra những pha đánh biên.

CHDC Congo chọn thực tế: Phòng ngự chắc rồi chờ phản công

CHDC Congo không vào trận với tâm thế đôi công. Sơ đồ 5-3-2 cho thấy đại diện châu Phi hiểu rõ họ sẽ phải chịu sức ép lớn trước Colombia. Việc dùng Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Steve Kapuadi cùng hai biên Aaron Wan-Bissaka và Arthur Masuaku giúp hàng thủ Congo có thêm quân số để bọc lót.

Điểm nóng đáng chú ý nhất có thể nằm ở cánh của Luis Díaz. Wan-Bissaka là hậu vệ có khả năng một đấu một tốt, vì vậy màn đối đầu giữa anh và ngôi sao Colombia có thể quyết định nhiều đến hướng tấn công của đội bóng Nam Mỹ.

Tuy nhiên, CHDC Congo không chỉ biết phòng ngự. Cặp tiền đạo Cédric Bakambu và Yoane Wissa đủ tốc độ để trừng phạt những khoảng trống phía sau hàng thủ Colombia. Wissa vừa ghi bàn vào lưới Bồ Đào Nha, nên Colombia chắc chắn không thể xem nhẹ những pha phản công của đối thủ.

Nhận định Colombia vs CHDC Congo

Colombia được đánh giá cao hơn nhờ chất lượng đội hình và khả năng tấn công đa dạng. Họ có Luis Díaz để tạo đột biến, James Rodríguez để tổ chức, Luis Suárez làm điểm đến trong vòng cấm và Daniel Muñoz, Johan Mojica hỗ trợ tốt ở hai biên.

Nhưng đây là kiểu trận mà Colombia cần kiên nhẫn. CHDC Congo nhiều khả năng sẽ kéo thấp đội hình, bịt kín trung lộ và buộc Colombia phải chuyền ngang nhiều. Nếu Colombia nôn nóng, họ có thể rơi vào bẫy phản công.

Ngược lại, nếu đội bóng Nam Mỹ ghi bàn sớm, trận đấu sẽ dễ đá hơn rất nhiều. Khi đó, CHDC Congo buộc phải dâng lên, và đó là thời điểm Luis Díaz, James Rodríguez hay Jhon Arias có thêm khoảng trống để khai thác.

Với CHDC Congo, mục tiêu hợp lý là giữ tỷ số càng lâu càng tốt. Một điểm trước Colombia sẽ là kết quả rất tích cực sau trận hòa Bồ Đào Nha. Nhưng để làm được điều đó, họ cần một trận đấu gần như hoàn hảo về phòng ngự.

Kết quả 5 trận gần nhất của Colombia

Uzbekistan 1-3 Colombia

Colombia 2-0 Jordan

Colombia 3-1 Costa Rica

Colombia 1-3 Pháp

Colombia 1-2 Croatia

Colombia thắng 3, thua 2 trong 5 trận gần nhất. Điểm đáng chú ý là hàng công của họ ghi bàn ở cả 5 trận, cho thấy sức tấn công khá ổn định.

Kết quả 5 trận gần nhất của CHDC Congo

Bồ Đào Nha 1-1 CHDC Congo

CHDC Congo 1-2 Chile

CHDC Congo 0-0 Đan Mạch

CHDC Congo 1-0 Jamaica

CHDC Congo 2-0 Bermuda

CHDC Congo thắng 2, hòa 2 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Trận hòa Bồ Đào Nha là bằng chứng rõ nhất cho thấy đội bóng này có thể gây khó dễ cho các đối thủ mạnh hơn.

Đối đầu Colombia vs CHDC Congo

Colombia và CHDC Congo chưa từng gặp nhau ở cấp đội tuyển quốc gia. Trận đấu tại World Cup 2026 vì thế là lần đầu tiên hai đội chạm trán.

Điều này khiến trận đấu càng khó đoán hơn. Colombia có nhiều ngôi sao và kinh nghiệm hơn, nhưng CHDC Congo đang có tinh thần tốt sau khi lấy điểm trước Bồ Đào Nha.

Dự đoán tỷ số Colombia vs CHDC Congo

Colombia có nhiều phương án để tạo khác biệt, đặc biệt ở hai biên. Tuy nhiên, CHDC Congo đã cho thấy họ có thể phòng ngự rất lì lợm và không dễ bị cuốn vào thế trận của đối thủ.

Kịch bản dễ xảy ra là Colombia kiểm soát bóng nhiều hơn, còn CHDC Congo chờ thời cơ phản công. Đại diện Nam Mỹ vẫn nhỉnh hơn, nhưng chiến thắng nếu đến có thể không quá cách biệt.