(GLO)- Trước một đương kim vô địch châu Âu quá hùng mạnh, đội tuyển Áo đã không tạo nên một phép màu nào ở trận đấu vòng 32 đội. Tây Ban Nha đã có chiến thắng dễ dàng cùng thế trận áp đảo hoàn toàn.

Nhà đương kim vô địch châu Âu được đánh giá cao hơn rất nhiều trong cuộc đối đầu với đội bóng cùng nằm trong lục địa già.

﻿Chơi áp đảo, Tây Ban Nha vượt qua Áo để vào vòng 1/8. Ảnh: Reuters

Sau rất nhiều áp lực được tạo ra, thầy trò huấn luyện viên Luis de la Fuente chỉ mất hơn 35 phút để tìm thấy mành lưới của đối phương. Mũi công Oyarzabal chứng tỏ sự sắc bén của mình với tình huống đệm bóng chuẩn xác từ đường căng ngang bên cánh trái của đồng đội mở tỷ số 1-0.

Oyarzabal mở tỷ số 1-0 cho Tây Ban Nha

Bị dẫn trước, đội tuyển Áo cũng không thể tung ra những sự phản kháng trong bối cảnh đội bóng xứ sở bò tót vẫn tỏ ra quá vượt trội.

Tây Ban Nha vẫn tấn công ào ạt khi đối thủ hầu như chỉ biết chịu trận. Các phương án tấn công đa dạng của đại diện bán đảo Iberia đã liên tiếp khiến khung thành của Áo trở nên chao đảo.

Porro nhân đôi cách biệt 2-0 cho đội bóng xứ sở bò tót

Phút 66, từ một tình huống phối hợp như sách giáo khoa, Porro băng cắt đánh đầu dũng mãnh tung lưới thủ thành Xaver Schlager nhân đôi cách biệt 2-0.

Oyarzabal ấn định tỷ số 3-0 cho Tây Ban Nha

Trước khi trận đấu khép lại, "người gác đền" của tuyển Áo một lần nữa phải vào lưới nhặt bóng sau cú dứt điểm cận thành của Oyarzabal. Hạ gục đối thủ với tỷ số 3-0 như một cuộc dạo chơi, Tây Ban Nha sẽ chờ đối thủ Bồ Đào Nha hoặc Croatia ở vòng 1/8.