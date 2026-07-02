Tây Ban Nha vs Áo 2h ngày 3/7: Nhận định dự đoán kết quả trận đấu

(GLO)- Tây Ban Nha vs Áo diễn ra lúc 02h00 ngày 3/7 tại SoFi Stadium. La Roja được đánh giá cao hơn, nhưng Áo có pressing và tốc độ rất khó chịu.

Thời gian, địa điểm thi đấu Tây Ban Nha vs Áo

Trận đấu: Tây Ban Nha vs Áo

Giải đấu: World Cup 2026

Vòng đấu: Vòng 1/16, vòng 32 đội

Thời gian: 02h00 ngày 3/7/2026, giờ Việt Nam

Giờ quốc tế: 19h00 ngày 2/7/2026, giờ UTC

Địa điểm: SoFi Stadium/Los Angeles Stadium

Thành phố: Inglewood, Los Angeles, Mỹ

Đây là một trong những cặp đấu đáng chú ý ở vòng knock-out đầu tiên của World Cup 2026. Tây Ban Nha vào vòng 32 đội với tư cách nhất bảng H, trong khi Áo giành vé đi tiếp sau khi đứng nhì bảng J sau Argentina.

Hình minh họa

Kênh xem trực tiếp Tây Ban Nha vs Áo

Trận Tây Ban Nha vs Áo được tường thuật trực tiếp trên hệ thống kênh của VTV.

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Nhận định Tây Ban Nha vs Áo

Tây Ban Nha bước vào vòng 32 đội với vị thế của một trong những ứng viên vô địch. La Roja khép lại vòng bảng H bằng ngôi đầu, giành 7 điểm sau 3 trận, ghi 5 bàn và chưa để thủng lưới. Sau trận hòa Cape Verde 0-0 ở lượt ra quân, thầy trò HLV Luis de la Fuente thắng Saudi Arabia 4-0 rồi đánh bại Uruguay 1-0 ở lượt cuối.

Điểm mạnh lớn nhất của Tây Ban Nha vẫn là khả năng kiểm soát bóng, điều tiết nhịp trận và phòng ngự chủ động. Rodri, Pedri và Mikel Merino giúp tuyến giữa Tây Ban Nha giữ bóng chắc, trong khi Lamine Yamal đem lại khả năng đột phá ở biên phải. Trên hàng công, Mikel Oyarzabal có thể tiếp tục được dùng như một “số 9 ảo”, di chuyển rộng để kéo giãn trung vệ đối phương.

Tuy nhiên, Tây Ban Nha chưa thật sự bùng nổ đều đặn. Trận hòa Cape Verde và chiến thắng sát nút trước Uruguay cho thấy La Roja vẫn có thời điểm gặp khó khi đối thủ phòng ngự thấp, tranh chấp quyết liệt và bịt kín trung lộ. Ở vòng knock-out, chỉ một sai số trong chuyển trạng thái cũng có thể khiến Tây Ban Nha trả giá.

Áo không phải đối thủ dễ chơi. Đội bóng của HLV Ralf Rangnick giành 4 điểm ở bảng J sau chiến thắng 3-1 trước Jordan, thua Argentina 0-2 và hòa Algeria 3-3 ở trận quyết định. Áo ghi 6 bàn sau vòng bảng, nhiều hơn Tây Ban Nha 1 bàn, nhưng cũng để thủng lưới 6 lần. Đây là hình ảnh rất rõ của một tập thể chơi pressing mạnh, giàu năng lượng nhưng hàng thủ vẫn có khoảng trống.

Điểm đáng chú ý là HLV Rangnick đã nhấn mạnh nhiệm vụ khóa chặt Lamine Yamal. Nếu Áo không hạn chế được khoảng trống cho ngôi sao trẻ của Tây Ban Nha, họ sẽ rất dễ bị kéo lệch đội hình. Ngược lại, nếu pressing thành công vào Rodri và Pedri, Áo có thể khiến Tây Ban Nha mất nhịp triển khai bóng.

Về thế trận, Tây Ban Nha nhiều khả năng kiểm soát bóng vượt trội, còn Áo chờ cơ hội bằng pressing tầm cao, bóng dài cho Marko Arnautovic và các pha xâm nhập tuyến hai của Marcel Sabitzer, Konrad Laimer. Trận đấu có thể không dễ dàng cho La Roja, nhưng chất lượng cá nhân và độ chắc chắn nơi hàng thủ vẫn giúp Tây Ban Nha nhỉnh hơn.

Thông tin lực lượng Tây Ban Nha vs Áo

Tây Ban Nha đón tin tích cực trước trận. HLV Luis de la Fuente xác nhận Lamine Yamal, Victor Muñoz và Yeremy Pino đều sẵn sàng sau khi được quản lý thể trạng ở vòng bảng. Yamal từng bị hạn chế số phút thi đấu do vấn đề gân kheo, nhưng hiện đủ khả năng đá nhiều hơn ở vòng knock-out.

Dù vậy, Tây Ban Nha vẫn có thể thận trọng với các cầu thủ chạy cánh. Alex Baena, người ghi bàn quyết định trước Uruguay, có cơ hội đá chính ở cánh trái. Oyarzabal nhiều khả năng tiếp tục lĩnh vai trò trung phong, trong khi Rodri và Pedri là trục chính ở tuyến giữa.

Áo chịu tổn thất khi hậu vệ Phillipp Mwene vắng mặt vì chấn thương. Đây là mất mát đáng kể bởi Áo cần nhân sự cơ động ở hai biên để đối phó với Yamal và Baena. David Alaba và Marko Arnautovic từng có vấn đề nhẹ sau trận gặp Algeria nhưng vẫn được kỳ vọng đủ thể trạng ra sân.

Kết quả 5 trận gần nhất của Tây Ban Nha

Tây Ban Nha 1-0 Uruguay, World Cup 2026

Tây Ban Nha 4-0 Saudi Arabia, World Cup 2026

Tây Ban Nha 0-0 Cape Verde, World Cup 2026

Tây Ban Nha 3-1 Peru, giao hữu quốc tế

Tây Ban Nha hòa Iraq, giao hữu quốc tế

Tây Ban Nha bất bại 5 trận gần nhất, trong đó giữ sạch lưới cả 3 trận tại vòng bảng World Cup 2026. Đây là nền tảng quan trọng giúp La Roja bước vào vòng knock-out với sự tự tin lớn.

Kết quả 5 trận gần nhất của Áo

Algeria 3-3 Áo, World Cup 2026

Argentina 2-0 Áo, World Cup 2026

Áo 3-1 Jordan, World Cup 2026

Áo thắng 1 trận giao hữu trước World Cup

Áo thắng 1 trận giao hữu trước World Cup

Áo thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Hàng công duy trì hiệu suất tốt, nhưng việc thủng lưới 5 bàn trong 2 trận gần nhất là tín hiệu đáng lo trước một Tây Ban Nha kiểm soát bóng tốt.

Đối đầu Tây Ban Nha vs Áo gần nhất

Tây Ban Nha và Áo có lịch sử đối đầu khá lâu đời. Theo thống kê đối đầu quốc tế, Tây Ban Nha thắng 9, hòa 3 và thua 4 sau 16 lần gặp Áo.

Lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội diễn ra vào tháng 11/2009, khi Tây Ban Nha thắng Áo 5-1 trong một trận giao hữu tại Vienna. Ở World Cup, hai đội từng gặp nhau tại Argentina 1978, khi Áo thắng Tây Ban Nha 2-1.

Dù lịch sử đối đầu nghiêng về Tây Ban Nha, trận đấu này vẫn có tính chất khác biệt bởi Áo dưới thời Rangnick chơi pressing hiện đại, giàu tốc độ và không ngại đối đầu các đội bóng lớn.

Đội hình xuất phát Tây Ban Nha vs Áo dự kiến

Tây Ban Nha dự kiến đá sơ đồ 4-3-3:

Unai Simon; Marcos Llorente, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Mikel Merino, Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Alex Baena.

Áo dự kiến đá sơ đồ 4-2-3-1:

Alexander Schlager; Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba, Alexander Prass; Xaver Schlager, Nicolas Seiwald; Konrad Laimer, Romano Schmid, Marcel Sabitzer; Marko Arnautovic.

Dự đoán tỷ số Tây Ban Nha vs Áo

Tây Ban Nha có lợi thế rõ về chất lượng đội hình, khả năng kiểm soát bóng và sự chắc chắn ở hàng thủ. Áo có thể gây áp lực bằng pressing và tốc độ chuyển trạng thái, nhưng để duy trì cường độ cao trong 90 phút trước La Roja là thử thách không nhỏ.

Nếu Yamal có nhiều khoảng trống ở biên phải, Tây Ban Nha sẽ có cơ hội kéo giãn hàng thủ Áo và tạo ra khác biệt. Áo vẫn có thể khiến trận đấu căng thẳng, nhưng khả năng đi tiếp của Tây Ban Nha cao hơn.