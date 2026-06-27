Thắng lợi mong manh giúp Tây Ban Nha “tiễn” Uruguay về nước

(GLO)- Chỉ cần 1 bàn thắng duy nhất trong hiệp 1, Tây Ban Nha cũng đã đẩy Uruguay lên chuyến bay về Nam Mỹ và xây chắc ngôi đầu ở bảng H.

Tây Ban Nha bước vào trận đấu cuối cùng gặp Uruguay với nhiều lợi thế. Vé knock-out đã gần như nằm chắc trong tay và thứ họ cần chỉ là vị trí đầu bảng cùng một trạng thái tốt trước cho chặng đường chinh phục World Cup 2026.

Tây Ban Nha vươn lên dẫn trước 1-0 từ cuối hiệp 1 do công của Baena. Ảnh: AP

Trong khi đó, đội bóng Nam Mỹ buộc phải thắng để tự quyết cho tấm vé đi tiếp. Nhưng đó là nhiệm vụ rất khó khăn khi họ phải đối đầu với nhà đương kim vô địch châu Âu.

Dù rất muốn chiến thắng, Uruguay chỉ có thể chơi phòng ngự phản công trước đội bóng xứ sở Bò tót. Đại diện của bán đải Iberia chỉ cần 1 điểm là có thể nắm lấy ngôi đầu nên họ không cần quá vội vã tấn công.

Tuy vậy, cuối hiệp 1, Tây Ban Nha vẫn bất ngờ xuyên thủng mành lưới đối phương sau cú sút đập đất đầy khó chịu của Baena.

Baena ghi bàn thắng mở tỷ số 1-0 sau cú sút khó chịu

Bị dẫn bàn, Uruguay buộc phải dâng cao chơi tấn công nếu không muốn sớm chia tay với lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Song trước một hàng tiền vệ kiểm soát bóng tốt như La Roja, Uruguay đành lực bất tòng tâm trong việc tạo ra áp lực và tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa.

Kết quả này giúp Tây Ban Nha giành ngôi đầu bảng H, Uruguay đứng thứ 3. Đội bóng “tí hon” Cape Verde đã làm nên câu chuyện cổ tích khi hòa Saudi Arabia với tỷ số 0-0 để có được 3 điểm sau 3 trận hòa để giành vị trí thứ 2 đồng nghĩa với 1 suất trong vòng knock-out.