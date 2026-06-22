Tây Ban Nha thị uy sức mạnh, “hủy diệt” Saudi Arabia

(GLO)- Trong bối cảnh bị hoài nghi sức mạnh, nhà đương kim vô địch châu Âu Tây Ban Nha đã có màn thị uy để “hủy diệt” đại diện đến từ châu Á với một chiến thắng đậm đà.

Bước vào World Cup 2026 với tư cách của nhà đương kim vô địch lục địa già, nhưng Tây Ban Nha có một khởi đầu tương đối thất vọng trước đội bóng tí hon Cape Verde.

Do đó, nhiều người đã hoài nghi về sức mạnh thật sự của đội bóng xứ sở Bò tót khi họ là một trong những ứng cử viên lớn nhất cho chức vô địch.

Lamine Yamal đá chính giúp Tây Ban Nha "hủy diệt" Saudi Arabia. Ảnh: Reuters

Và những dấu hỏi lớn đã phần nào có câu trả lời khi Tây Ban Nha có màn trình diễn vượt trội trước đại diện đến từ châu Á Saudi Arabia.

Lamine Yamal mở tỷ số cho Tây Ban Nha chỉ sau 10 phút

Lamine Yamal trong ngày được tạo cơ hội đá chính đã khuấy đảo hàng thủ đối phương. Chỉ cần 10 phút, tiền đạo 18 tuổi đã điền tên mình lên bảng tỷ số sau một pha băng cắt chuẩn xác.

Saudi Arabia cũng chỉ cầm cự thêm được 10 phút trước khi phải nhận bàn thua thứ 2 sau pha chớp cơ hội cực nhanh trong vòng cấm của Oyarzabal.

Tây Ban Nha sớm vươn lên dẫn 3-0 từ giữa hiệp 1 sau cú đúp của Oyarzabal

Hàng thủ của đội bóng châu Á dường như vụn vỡ trước sức ép khủng khiếp của các mũi nhọn bên phía Tây Ban Nha. Đến phút 24, Oyarzabal tiếp tục có bàn thắng để sớm đưa đội bóng xứ sở Bò tót vươn lên dẫn 3-0.

Dẫn trước với cách biệt khá sâu, huấn luyện viên Luis de la Fuente có thể thoải mái thay đổi nhân sự khi cho nhiều trụ cột nghỉ ngơi như Lamine Yamal. Tuy vậy, Tây Ban Nha vẫn dễ dàng có bàn thắng thứ 4 sau cú dứt điểm của Cucurella ngay đầu hiệp 2.

Những phút còn lại của hiệp 2, Tây Ban Nha chơi khá thong dong song vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận. Họ đã bảo toàn chiến thắng 4-0 để mở toang cánh cửa vào vòng knock-out.