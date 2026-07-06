Lịch thi đấu vòng 1/8 và tứ kết World Cup 2026 hôm nay

(GLO)- World Cup 2026 đang bước vào giai đoạn hấp dẫn nhất khi vòng 1/8 chỉ còn 4 cặp đấu cuối cùng. Sau khi Anh vượt qua Mexico để vào tứ kết gặp Na Uy, nhánh đấu tiếp theo đang chờ những cái tên lớn như Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Mỹ, Bỉ, Argentina và Colombia.

Vòng knock-out World Cup 2026 đang nóng lên từng ngày. Những cú sốc đã xuất hiện, trong đó đáng chú ý nhất là việc Brazil dừng bước trước Na Uy, còn Anh phải rất vất vả mới vượt qua Mexico với tỷ số 3-2 để giành vé đi tiếp.

Tính đến thời điểm hiện tại, 4 đội đã chắc chắn có mặt ở tứ kết gồm Pháp, Morocco, Na Uy và Anh. Trong đó, Pháp sẽ gặp Morocco, còn Na Uy chạm trán Anh. Hai cặp tứ kết còn lại sẽ được xác định sau loạt trận vòng 1/8 cuối cùng.

Hình minh họa

Lịch thi đấu vòng 1/8 World Cup 2026 còn lại

Thời gian theo giờ Việt Nam Trận đấu Vòng đấu 2h ngày 7/7 Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha Vòng 1/8 7h ngày 7/7 Mỹ vs Bỉ Vòng 1/8 23h ngày 7/7 Argentina vs Ai Cập Vòng 1/8 3h ngày 8/7 Thụy Sĩ vs Colombia Vòng 1/8

Tâm điểm của loạt trận tới chắc chắn là cuộc đối đầu giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Đây không chỉ là trận derby bán đảo Iberia, mà còn là màn so tài giữa hai đội tuyển có khả năng kiểm soát bóng, tổ chức tấn công và tạo sức ép rất tốt. Ở vòng knock-out, những trận kiểu này thường không chỉ được quyết định bởi ngôi sao, mà còn bởi bản lĩnh ở từng khoảnh khắc.

Cặp Mỹ vs Bỉ cũng rất đáng chú ý. Mỹ có lợi thế lớn về tinh thần khi được thi đấu trên sân nhà, nhưng Bỉ lại là đối thủ giàu kinh nghiệm, có nhiều cầu thủ từng trải qua các trận đấu lớn. Đây là bài kiểm tra thực sự cho tham vọng đi sâu của một trong những đội chủ nhà World Cup 2026.

Ở nhánh còn lại, Argentina gặp Ai Cập là trận đấu được quan tâm bởi tên tuổi và sức hút của đội bóng Nam Mỹ. Argentina vẫn là một trong những ứng viên nặng ký, nhưng Ai Cập không phải đối thủ dễ bị cuốn theo nhịp chơi của đối phương. Trận Thụy Sĩ vs Colombia có thể không quá ồn ào trước giờ bóng lăn, nhưng lại là cặp đấu cân bằng, rất dễ kéo dài tới những phút cuối.

Lịch thi đấu tứ kết World Cup 2026

Thời gian theo giờ Việt Nam Trận đấu Vòng đấu 3h ngày 10/7 Pháp vs Morocco Tứ kết 2h ngày 11/7 Thắng Bồ Đào Nha/Tây Ban Nha vs thắng Mỹ/Bỉ Tứ kết 4h ngày 12/7 Na Uy vs Anh Tứ kết 8h ngày 12/7 Thắng Argentina/Ai Cập vs thắng Thụy Sĩ/Colombia Tứ kết

Cặp Pháp vs Morocco là trận tứ kết đầu tiên đã được xác định. Pháp vẫn cho thấy sự lì lợm quen thuộc ở các vòng đấu loại trực tiếp, trong khi Morocco tiếp tục chứng minh họ không chỉ là hiện tượng nhất thời. Trận đấu này hứa hẹn rất căng, bởi Morocco có tổ chức phòng ngự tốt, còn Pháp lại sở hữu những cầu thủ có thể định đoạt trận đấu chỉ bằng một pha bứt tốc hoặc một tình huống xử lý trong vòng cấm.

Cặp Na Uy vs Anh cũng rất đáng chờ đợi. Na Uy đang hưng phấn sau chiến thắng trước Brazil, còn Anh vừa trải qua trận đấu giàu cảm xúc với Mexico. Đây là cuộc đối đầu giữa một đội bóng đang bay cao nhờ sự hiệu quả của hàng công và một đội tuyển có nhiều ngôi sao, nhưng vẫn cần cải thiện sự chắc chắn nếu muốn tiến sâu hơn.

Hai nhánh tứ kết còn lại vẫn đang chờ kết quả vòng 1/8. Nếu các đội mạnh đi tiếp, World Cup 2026 có thể chứng kiến những cặp đấu rất nặng ký ở vòng sau. Tuy nhiên, sau những gì đã xảy ra với Brazil, không đội bóng nào còn có thể bước vào sân với tâm thế chủ quan.

Ở giai đoạn này, lịch thi đấu dày đặc và áp lực knock-out khiến mọi sai lầm đều trở nên đắt giá. Một bàn thua sớm, một thẻ đỏ hoặc một khoảnh khắc mất tập trung có thể thay đổi toàn bộ hành trình của một đội tuyển. Đó cũng là lý do vòng 1/8 và tứ kết World Cup luôn là phần hấp dẫn nhất với người hâm mộ.