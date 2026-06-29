Kết quả, lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay 29/6 và 30/6

(GLO)- World Cup 2026 đã chính thức bước vào vòng knock-out. Trận mở màn vòng 32 đội khép lại với chiến thắng kịch tính của Canada trước Nam Phi, trong khi ngày 30/6 hứa hẹn rất nóng với Brazil, Đức, Hà Lan và Morocco cùng ra sân.

Sau vòng bảng nhiều biến động, World Cup 2026 không còn chỗ cho những phép tính dài hơi. Từ vòng 32 đội, mỗi trận đấu là một cuộc loại trực tiếp: thắng đi tiếp, thua dừng bước. Điều đó khiến nhịp độ giải đấu thay đổi rất rõ. Không còn chuyện giữ sức hay chờ lượt sau sửa sai; một khoảnh khắc mất tập trung cũng đủ định đoạt cả hành trình.

Trong ngày 29/6 theo giờ Việt Nam, trận Nam Phi - Canada là màn khai màn vòng knock-out. Canada không áp đảo hoàn toàn, nhưng biết cách tạo khác biệt ở thời điểm quan trọng nhất. Sang ngày 30/6, tâm điểm chuyển sang ba cặp đấu Brazil - Nhật Bản, Đức - Paraguay và Hà Lan - Morocco.

Hình minh họa

Kết quả World Cup 2026 mới nhất ngày 29/6

Giờ Việt Nam Trận đấu Vòng Kết quả 02:00 Nam Phi - Canada Vòng 32 đội 0-1

Tính đến thời điểm cập nhật, trận Nam Phi - Canada là trận đã kết thúc mới nhất của vòng knock-out World Cup 2026. Không có trận nào đang diễn ra theo lịch thi đấu ngày 29/6 giờ Việt Nam.

Nam Phi 0-1 Canada: Cú đá phút bù giờ đưa chủ nhà vào vòng 16 đội

Trận đấu giữa Nam Phi và Canada diễn ra với thế trận chặt chẽ, đúng chất một trận knock-out. Canada được đánh giá nhỉnh hơn về chất lượng đội hình, nhưng Nam Phi không dễ bị cuốn vào thế trận một chiều. Đại diện châu Phi chơi thấp, giữ cự ly đội hình tốt và cố gắng kéo trận đấu về nhịp chậm.

Canada cầm bóng nhiều hơn, tạo ra sức ép rõ hơn trong phần lớn thời gian, nhưng cũng gặp không ít khó khăn trước khối phòng ngự kiên trì của Nam Phi. Những pha lên bóng biên của Canada có tốc độ, song thiếu sự sắc bén ở nhịp xử lý cuối cùng. Khi trận đấu càng trôi về cuối, cảm giác hiệp phụ đang đến rất gần.

Bước ngoặt xuất hiện ở phút bù giờ. Stephen Eustaquio nhận bóng ở rìa vòng cấm rồi tung cú sút quyết đoán, đưa Canada vượt lên 1-0. Đó là khoảnh khắc lạnh lùng của một cầu thủ hiểu rằng trong vòng knock-out, cơ hội đôi khi chỉ đến một lần.

Chiến thắng này đưa Canada vào vòng 16 đội World Cup lần đầu tiên trong lịch sử. Đối thủ tiếp theo của họ sẽ là đội thắng trong cặp Hà Lan - Morocco. Với Canada, đây không chỉ là một chiến thắng, mà còn là bước ngoặt lớn cho bóng đá nước chủ nhà.

Lịch thi đấu World Cup 2026 ngày 29/6 và 30/6

Ngày Giờ Việt Nam Trận đấu Vòng Sân đấu Kênh trực tiếp Nhận định nhanh 29/6 02:00 Nam Phi 0-1 Canada Vòng 32 đội Los Angeles Stadium VTV3, VTV6, VTV10 Canada thắng nhờ bàn phút bù giờ, Nam Phi dừng bước sau hành trình đáng nhớ 30/6 00:00 Brazil - Nhật Bản Vòng 32 đội Houston Stadium VTV3, VTV6, VTV9 Brazil có nhiều ngôi sao tạo đột biến, nhưng Nhật Bản là đối thủ kỷ luật và phản công rất nhanh 30/6 03:30 Đức - Paraguay Vòng 32 đội Boston Stadium VTV3, VTV6, VTV10 Đức cần sửa sai sau trận thua Ecuador; Paraguay có thể gây khó bằng lối chơi rắn và trực diện 30/6 08:00 Hà Lan - Morocco Vòng 32 đội Estadio Monterrey VTV3, VTV6, VTV9 Cặp đấu cân bằng về chiến thuật, nơi Hà Lan mạnh về tổ chức còn Morocco rất nguy hiểm khi chuyển trạng thái

Nhận định tóm tắt Brazil - Nhật Bản

Brazil bước vào vòng 32 đội với vị thế của một ứng viên nặng ký. Đội bóng Nam Mỹ có tốc độ, kỹ thuật cá nhân và khả năng tạo khác biệt ở các pha bóng một đối một. Sau vòng bảng, Brazil cho thấy họ không chỉ dựa vào ngôi sao, mà còn biết kiểm soát rủi ro tốt hơn.

Nhật Bản lại là đối thủ rất khó chịu. Đại diện châu Á chơi có tổ chức, pressing đồng bộ và thường không sợ những đội bóng lớn. Nếu Nhật Bản kéo được Brazil vào nhịp độ nhanh, giàu va chạm và tận dụng tốt khoảng trống sau lưng hàng thủ, trận đấu này có thể trở nên phức tạp hơn nhiều so với tương quan tên tuổi.

Điểm nóng nằm ở hai biên và khu vực giữa sân. Brazil cần kiểm soát tốc độ, còn Nhật Bản cần duy trì sự tập trung trong các pha phòng ngự khu vực.

Nhận định tóm tắt Đức - Paraguay

Đức đứng đầu bảng E nhưng trận thua Ecuador ở lượt cuối vòng bảng là lời cảnh báo không nhỏ. Họ vẫn có chất lượng đội hình mạnh, khả năng kiểm soát bóng tốt và nhiều phương án tấn công, nhưng hàng thủ cần tránh những khoảng trống khi mất bóng.

Paraguay không phải đối thủ dễ chơi ở vòng loại trực tiếp. Đội bóng Nam Mỹ có thể không kiểm soát bóng nhiều, nhưng giàu sức chiến đấu và rất biết cách làm trận đấu trở nên khó chịu. Họ có thể chủ động kéo thấp đội hình, chờ phản công và tận dụng các tình huống cố định.

Với Đức, điều quan trọng là phải ghi bàn sớm hoặc ít nhất không để trận đấu bị kéo vào thế căng thẳng kéo dài. Nếu Paraguay trụ được càng lâu, áp lực sẽ chuyển dần sang phía đội bóng châu Âu.

Nhận định tóm tắt Hà Lan - Morocco

Hà Lan - Morocco là trận đấu đáng chờ nhất trong loạt trận ngày 30/6. Hà Lan vào vòng knock-out với sự ổn định cao, chơi chắc chắn và có nhiều phương án tấn công từ bóng bổng, bóng biên đến các pha chuyển trạng thái nhanh.

Morocco không còn là hiện tượng nhất thời. Sau hành trình ấn tượng ở World Cup 2022 và màn trình diễn tốt tại vòng bảng năm nay, đội bóng châu Phi cho thấy họ có bản lĩnh của một tập thể lớn. Morocco phòng ngự có cấu trúc, phản công tốc độ và không ngại chơi sòng phẳng trước các đội mạnh.

Trận đấu này có thể được định đoạt bởi chi tiết nhỏ: một pha bóng cố định, một khoảnh khắc mất tập trung hoặc một tình huống thoát pressing thành công.

Tâm điểm chuyên môn: Vòng knock-out bắt đầu bằng sự nghẹt thở

Chiến thắng của Canada trước Nam Phi cho thấy vòng knock-out World Cup 2026 sẽ không dễ đoán. Đội được đánh giá cao hơn chưa chắc thắng dễ, còn đội cửa dưới hoàn toàn có thể kéo trận đấu vào thế giằng co.

Canada đi tiếp nhờ bản lĩnh ở phút cuối. Nam Phi dừng bước, nhưng không rời giải trong tư thế dễ bị xem nhẹ. Họ đã khiến Canada phải chờ đến phút bù giờ mới có thể định đoạt trận đấu.

Ngày 30/6 sẽ là bài kiểm tra lớn hơn cho các đội mạnh. Brazil, Đức và Hà Lan đều có tham vọng đi sâu, nhưng đối thủ của họ không hề đơn giản. Nhật Bản, Paraguay và Morocco đều có cách chơi đủ sức gây khó nếu trận đấu đi chệch khỏi kịch bản quen thuộc.