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Đội tuyển Lào tập kín không khán giả 4 trận tại Gia Lai

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Ngày 15-7, đội tuyển bóng đá quốc gia Lào đã đáp chuyến bay rời Gia Lai, kết thúc chuyến tập huấn với 4 trận đấu tập kín tại đây trước thềm ASEAN Hyundai Cup 2026.

Trước đó, ngày 1-7, đội tuyển Lào với 30 cầu thủ và 7 thành viên Ban huấn luyện đã đến Gia Lai tập huấn nhằm chuẩn bị cho ASEAN Hyundai Cup 2026.

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Đội tuyển Lào tập kín không khán giả 4 trận tại Gia Lai. Ảnh: Quốc Anh

Tại đây, đội bóng xứ sở Triệu Voi đã có 4 trận đấu giao hữu với Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và Thanh niên TP. Hồ Chí Minh tại sân Pleiku. Tất cả trận đấu đều không đón khán giả để đội tuyển Lào có thể tập kín theo quy định của Liên đoàn Bóng đá Lào.

Trong 4 trận giao hữu, Lào đã có 1 trận thắng 4-2, 1 trận hòa 0-0, 1 trận thua 2-3 trước HAGL và 1 trận thắng 2-1 trước Thanh niên TP. Hồ Chí Minh.

Dự kiến, sau đợt tập huấn này, đội tuyển Lào sẽ rút danh sách từ 30 cầu thủ xuống 23 để chính thức bước vào ASEAN Hyundai Cup sẽ diễn ra vào cuối tháng 7-2026.

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