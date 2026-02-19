Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bị kết án tù chung thân

(GLO)- Tòa Hàn Quốc tuyên án tù chung thân với cựu tổng thống Yoon Suk-yeol, sau khi phán quyết ông "cầm đầu nổi loạn" khi ban bố thiết quân luật vào tháng 12-2024.

Ngày 19-2, Tòa án Quận Trung tâm Seoul đã kết án tù chung thân đối với cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol sau khi kết luận ông có tội chủ mưu nổi loạn thông qua nỗ lực áp đặt thiết quân luật thất bại vào năm 2024.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. Ảnh: THX/TTXV

Động thái này đánh dấu “cao trào” của cuộc khủng hoảng chỉnh trị lớn nhất xử sở kim chi trong nhiều thập kỷ.

Chính quyền ông Yoon đã sụp đổ vào ngày 3-12-2024, khi ông áp dụng thiết quân luật và đưa quân đội bao vây trụ sở lập pháp Hàn Quốc nhằm lật đổ phe đối lập tại Quốc hội.

Ông Yoon bị đình chỉ chức vụ vào ngày 14-12-2024 và chính thức bị Tòa án Hiến pháp bãi nhiệm vào tháng 4-2025. Ông bị bắt giữ từ tháng 7-2025 để đưa ra xét xử qua nhiều phiên tòa hình sự.

Trước đó, một công tố viên đã đề nghị án tử hình vì cho rằng hành động của ông Yoon đã đe dọa nền dân chủ. Tuy nhiên, tòa án tuyên án chung thân vì kế hoạch này chưa được chuẩn bị kỹ càng và không gây ra thương vong.

Tòa án Quận Trung tâm Seoul đưa ra phán quyết trong phiên tòa đầu tiên về vụ án, tuyên bố ông Yoon đã nhằm mục đích làm tê liệt Quốc hội bằng cách điều quân đội tới khu phức hợp nghị viện sau khi ban bố thiết quân luật.

Vụ việc bắt nguồn từ quyết định của ông Yoon khi đột ngột ban bố thiết quân luật vào năm 2024, một động thái được xem là nỗ lực nhằm duy trì quyền lực khi đối mặt với áp lực chính trị gia tăng.