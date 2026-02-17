Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thế giới

Mỹ - Iran bắt đầu vòng đàm phán thứ hai, Tổng thống Trump sẽ gián tiếp tham gia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
H.M (VnExpress, TTXVN)

(GLO)- Ngày 17-2, truyền thông Saudi Arabia (Arập Xêút) đưa tin vòng đàm phán gián tiếp thứ hai giữa Iran và Mỹ về vấn đề hạt nhân, do Oman làm trung gian, đã bắt đầu tại Geneva (Thụy Sĩ).

Tham gia đàm phán có đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff và ông Jared Kushner - con rể Tổng thống Donald Trump, đại diện cho Washington.

Về phía Iran, Ngoại trưởng Seyed Abbas Araghchi dẫn đầu một phái đoàn được mô tả là “ngoại giao và chuyên môn” tham dự đàm phán.

donald-trump-1771301758-1209-1771302205png.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trên chuyên cơ Không lực Một hôm 16-2. Ảnh: AP

Ngày 16-2, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Majid Takht-Ravanchi xác nhận Tehran có thể thảo luận việc giữ lượng urani làm giàu ở mức 60% như một minh chứng cho sự linh hoạt, song kiên quyết bác bỏ khả năng không làm giàu urani trên lãnh thổ Iran.

Hôm 16-2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ gián tiếp tham gia đàm phán, đồng thời cảnh báo sẽ có hậu quả không mong muốn nếu như các bên không đạt được thỏa thuận: "Tôi sẽ tham gia cuộc đối thoại một cách gián tiếp. Đây là cuộc đàm phán rất quan trọng" - Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trên chuyên cơ Không lực Một.

Tổng thống Mỹ cho rằng Iran lần này đã có động lực để đàm phán. "Tôi không nghĩ họ muốn gánh chịu hậu quả từ việc không đạt được thỏa thuận" - ông cho hay.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Cựu Bộ trưởng Năng lượng Ukraine bị bắt trên đường đào thoát sau nghi án tham nhũng

Tin thế giới sáng 16-2: Cựu Bộ trưởng Năng lượng Ukraine bị bắt trên đường đào thoát sau nghi án tham nhũng

Thế giới

(GLO)- Cựu Bộ trưởng Năng lượng Ukraine bị bắt trên đường đào thoát sau nghi án tham nhũng; Ngoại trưởng Mỹ thăm Slovakia và Hungary tăng cường hợp tác với các đồng minh; “Hội đồng Hòa bình” cam kết đóng góp 5 tỷ USD để tái thiết Gaza ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 16-2.

Tổng thống Zelensky nêu điều kiện có thể tổ chức bầu cử ở Ukraine

Tin thế giới tối 15-2: Tổng thống Zelensky nêu điều kiện có thể tổ chức bầu cử ở Ukraine

Thế giới

(GLO)- Tổng thống Zelensky nêu điều kiện để tổ chức bầu cử ở Ukraine; Iran ra điều kiện để nhượng bộ với Mỹ về thỏa thuận hạt nhân; Australia: 3 vụ đâm dao liên tiếp trong một ngày; Tai nạn xe buýt ở Pakistan: 11 người thiệt mạng... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 15-2. 

Nhà máy sản xuất UAV của Nga. Ảnh: RT

Tin thế giới sáng 9-2: Ukraine áp đặt lệnh trừng phạt mới liên quan đến sản xuất tên lửa và UAV của Nga

Thế giới

(GLO)- Ukraine áp đặt lệnh trừng phạt mới liên quan đến sản xuất tên lửa và UAV của Nga; 12 triệu tấn dầu Nga lênh đênh trên biển khi Ấn Độ đạt thoả thuận với Mỹ; Liên minh cầm quyền thắng lớn tại bầu cử Hạ viện Nhật Bản 2026; ...là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 9-2.

null