Mỹ - Iran bắt đầu vòng đàm phán thứ hai, Tổng thống Trump sẽ gián tiếp tham gia

(GLO)- Ngày 17-2, truyền thông Saudi Arabia (Arập Xêút) đưa tin vòng đàm phán gián tiếp thứ hai giữa Iran và Mỹ về vấn đề hạt nhân, do Oman làm trung gian, đã bắt đầu tại Geneva (Thụy Sĩ).

Tham gia đàm phán có đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff và ông Jared Kushner - con rể Tổng thống Donald Trump, đại diện cho Washington.

Về phía Iran, Ngoại trưởng Seyed Abbas Araghchi dẫn đầu một phái đoàn được mô tả là “ngoại giao và chuyên môn” tham dự đàm phán.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trên chuyên cơ Không lực Một hôm 16-2. Ảnh: AP

Ngày 16-2, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Majid Takht-Ravanchi xác nhận Tehran có thể thảo luận việc giữ lượng urani làm giàu ở mức 60% như một minh chứng cho sự linh hoạt, song kiên quyết bác bỏ khả năng không làm giàu urani trên lãnh thổ Iran.

Hôm 16-2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ gián tiếp tham gia đàm phán, đồng thời cảnh báo sẽ có hậu quả không mong muốn nếu như các bên không đạt được thỏa thuận: "Tôi sẽ tham gia cuộc đối thoại một cách gián tiếp. Đây là cuộc đàm phán rất quan trọng" - Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trên chuyên cơ Không lực Một.

Tổng thống Mỹ cho rằng Iran lần này đã có động lực để đàm phán. "Tôi không nghĩ họ muốn gánh chịu hậu quả từ việc không đạt được thỏa thuận" - ông cho hay.