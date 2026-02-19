Tin thế giới sáng 19-2: Màn bắn pháo hoa ngoạn mục chào Xuân mới ở Hong Kong (Trung Quốc)

(GLO)- Đàm phán về Ukraine chưa đạt thỏa thuận then chốt; Hungary và Slovakia tạm ngừng xuất khẩu dầu diesel sang Ukraine; Nga khẳng định tiếp tục hỗ trợ Cuba; Màn bắn pháo hoa ngoạn mục chào Xuân mới ở Hong Kong (Trung Quốc) ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 19-2.

Đàm phán về Ukraine chưa đạt thỏa thuận then chốt

Ukraine và Nga chưa đạt được đồng thuận về các vấn đề cốt lõi liên quan đến việc chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 4 năm, sau các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian tại Geneva (Thụy Sĩ).

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 18-2 thông báo: “Chúng tôi đã đặt ra được một số nền tảng, nhưng hiện tại lập trường vẫn khác biệt bởi đàm phán không hề dễ dàng."

Ông cho biết số phận các vùng lãnh thổ ở miền Đông Ukraine và quy chế tương lai của Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia hiện do lực lượng Nga kiểm soát là những “vấn đề nhạy cảm” chưa được giải quyết trong đàm phán.

Trong khi đó, Trưởng đoàn đàm phán Ukraine, ông Rustem Umerov, cho biết đã có tiến triển trong các cuộc thảo luận với Mỹ và Nga về việc chấm dứt xung đột. “Chúng tôi tập trung xử lý các điều khoản then chốt cần thiết để hoàn tất tiến trình. Đây là công việc phức tạp, đòi hỏi sự thống nhất giữa tất cả các bên và cần đủ thời gian. Có tiến triển nhưng chưa thể công bố chi tiết ở giai đoạn này", ông Umerov nói.

Hungary và Slovakia tạm ngừng xuất khẩu dầu diesel sang Ukraine

Ngày 18-2, Hungary và Slovakia tuyên bố sẽ tạm ngừng xuất khẩu dầu diesel sang Ukraine sau khi dòng chảy dầu của Nga qua đường ống Druzhba bị gián đoạn. Cả hai chính phủ đều cáo buộc Ukraine không khôi phục được đường ống này.

Hungary và Slovakia tạm ngừng xuất khẩu dầu diesel sang Ukraine do tranh chấp về đường vận chuyển dầu. Ảnh minh họa: KT

Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Péter Szijjártó cho biết, sẽ không cung cấp nhiên liệu diesel cho Ukraine cho đến khi nước này nối lại việc vận chuyển dầu thô qua đường ống Druzhba đến Hungary. Trong một động thái tương tự, Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã công bố nhà máy lọc dầu Slovnaft do nhà nước kiểm soát sẽ tạm ngừng xuất khẩu dầu diesel để ưu tiên cung cấp trong nước và Slovakia cũng đã giải phóng 250.000 tấn dầu từ kho dự trữ khẩn cấp của mình. Các nhà lãnh đạo Hungary và Slovakia đều cho biết có đủ dự trữ nhiên liệu nhưng sẽ chuyển hướng dầu diesel sang thị trường nội địa.

Vụ tranh chấp này là một minh chứng cho những xung đột giữa hai nước với Ukaine. Hai quốc gia này hiện vẫn chịu ảnh hưởng lớn từ việc nhập khẩu lượng lớn dầu thô của Nga thông qua Ukraine. Việc vận chuyển dầu từ Nga sang Hungary và Slovakia đã bị gián đoạn vào ngày 27-1. Theo các báo cáo truyền thông, đường ống dẫn dầu đã bị hư hại trong bối cảnh xung đột ở Ukraine liên tục leo thang.

Nga khẳng định tiếp tục hỗ trợ Cuba, chỉ trích lệnh phong tỏa của Mỹ

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 18-2 đã hội đàm với người đồng cấp Cuba Bruno Rodriguez Parrilla tại thủ đô Moscow, trong bối cảnh Nga lên án lệnh phong tỏa mà Mỹ áp đặt đối với Cuba là “bất hợp pháp” và “vô nhân đạo”.

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez Parrilla gặp người đồng cấp Nga Sergei Lavrov tại thủ đô Moscow, Nga. Ảnh: X

Phát biểu tại cuộc họp, Ngoại trưởng Lavrov cho biết Nga sẽ tiếp tục sát cánh cùng Cuba trên nhiều lĩnh vực, từ thương mại, đầu tư cho tới tài chính, đồng thời chỉ trích chính sách kéo dài hơn 70 năm của Mỹ đối với hòn đảo này. Ngoại trưởng Nga cũng kêu gọi Mỹ kiềm chế các kế hoạch phong tỏa hải quân, đồng thời bác bỏ những cáo buộc cho rằng hợp tác Nga–Cuba gây đe dọa cho lợi ích của Mỹ.

Về phía Cuba, Ngoại trưởng Bruno Rodriguez Parrilla bày tỏ quan ngại sâu sắc trước sự suy thoái của trật tự quốc tế và chỉ trích những hành động mà ông cho là vi phạm luật pháp quốc tế. Ông Parrilla cũng khẳng định quan hệ giữa Nga và Cuba mang tính lịch sử, anh em và chiến lược, đồng thời cho biết các dự án hợp tác song phương đang tiến triển tích cực.

Hàn Quốc kỷ luật 14 tướng lĩnh liên quan vụ thiết quân luật

Ngày 18-2, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo đã kỷ luật 14 tướng lĩnh theo mức cao nhất của luật quân đội liên quan đến tuyên bố thiết quân luật đêm 3-12 năm ngoái và hiện vẫn đang tiến hành các thủ tục xử lý bổ sung.

Binh sĩ Hàn Quốc rời Toà nhà Quốc hội ở Seoul rạng sáng 4/12/2024, sau khi lệnh thiết quân luật được dỡ bỏ. Ảnh tư liệu: Yonhap/TTXVN

Thông báo của Bộ Quốc phòng cho biết quyết định được đưa ra sau cuộc điều tra kéo dài 6 tháng của lực lượng đặc nhiệm liên bộ với sự tham gia của khoảng 120 nhân sự, tiến hành rà soát 24 đơn vị và cơ quan quân đội, đồng thời thẩm vấn khoảng 860 cá nhân. Tổng cộng có 35 quân nhân từ cấp đại tá trở lên bị áp dụng hình thức kỷ luật nặng, bao gồm đình chỉ công tác, giáng cấp, cách chức và buộc xuất ngũ.

Trong số 14 tướng lĩnh chịu mức kỷ luật nghiêm khắc nhất có 12 người bị khai trừ quân tịch, tước bỏ tư cách quân nhân và cắt giảm quyền lợi hưu trí. Nhóm này gồm 5 trung tướng, 4 thiếu tướng và 3 chuẩn tướng. Hai người còn lại, gồm 1 trung tướng và 1 thiếu tướng, bị cách chức và buộc nghỉ hưu.

Màn bắn pháo hoa ngoạn mục chào Xuân mới ở Hong Kong (Trung Quốc)

Tối 18-2, Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) được thắp sáng rực rỡ với màn pháo hoa đặc sắc chào đón Xuân mới 2026. Hơn 360.000 người đã theo dõi màn trình diễn pháo hoa ở cả hai bên vịnh Victoria.

Với chủ đề "Thịnh vượng lan tỏa khắp Hong Kong", khán giả được chiêm ngưỡng những khoảnh khắc ngoạn mục, sử dụng các lớp hiệu ứng ánh sáng và bóng tối để tạo nên hình ảnh sống động của những chú ngựa đang phi nước đại, được bổ sung bởi hiệu ứng ánh sáng ở cả hai bên vịnh Victoria.

Hong Kong từ lâu luôn được xem là một trong những nơi đón năm mới sôi động tại châu Á, trong đó, vịnh Victoria trở thành sân khấu khổng lồ cho các màn trình diễn ánh sáng, hiệu ứng laser và pháo hoa kéo dài, thu hút hàng trăm nghìn du khách mỗi năm. Chương trình trình diễn pháo hoa đã trở thành điểm nhấn, gia tăng sức hút cho sản phẩm du lịch tại Hong Kong trong dịp tết Nguyên đán.