Tin thế giới sáng 18-2: Iran - Mỹ đạt được 'bộ nguyên tắc' đàm phán

(GLO)- Iran - Mỹ đạt được 'bộ nguyên tắc' đàm phán; Ấn Độ và Pháp nâng cấp quan hệ song phương; Bangladesh có tân Thủ tướng; Mỹ tấn công 3 tàu nghi buôn lậu ma tuý... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 18-2.

Iran - Mỹ đạt được 'bộ nguyên tắc' đàm phán

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 17-2 thông báo trên truyền hình nhà nước rằng cuộc đàm phán với phái đoàn Mỹ tại Thụy Sĩ "mang tính xây dựng hơn" so với vòng đối thoại hồi đầu tháng. Mỗi bên sẽ tiếp tục xây dựng dự thảo thỏa thuận để trao đổi cho vòng đàm phán tiếp theo.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi phát biểu tại Geneva, Thụy Sĩ ngày 17-2. Ảnh: AFP

"Cuối cùng, chúng tôi đã có thể đạt được sự đồng thuận rộng rãi về một bộ nguyên tắc định hướng, dựa trên đó chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc và bắt đầu xây dựng dự thảo cho thỏa thuận", ông nói.

Ông Araghchi nhấn mạnh bước tiến triển vừa đạt được không đồng nghĩa với việc Mỹ và Iran sẽ sớm ký kết thỏa thuận, mà con đường dẫn đến mục tiêu này chỉ mới bắt đầu.

Ngoại trưởng Iran đồng thời lưu ý tiến triển đàm phán trong thời gian tới "đương nhiên sẽ chậm lại" khi các bên tập trung vào soạn thảo nội dung. Thời điểm tổ chức vòng đàm phán thứ ba có thể được ấn định sau khi các bên hoàn tất trao đổi dự thảo.

Ấn Độ và Pháp nâng cấp quan hệ song phương

Ngày 17-2 tại Mumbai, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã ra tuyên bố chung, chính thức nâng quan hệ song phương lên “Đối tác Chiến lược Toàn cầu Đặc biệt”, nhằm thúc đẩy ổn định, thịnh vượng và hợp tác toàn cầu trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong cuộc gặp tại Mumbai ngày 17-2-2026. Ảnh: ANI/TTXVN

Tại cuộc họp báo chung, Thủ tướng Modi khẳng định Pháp là đối tác chiến lược lâu năm và tin cậy của Ấn Độ. Ông nhấn mạnh, quan hệ Ấn Độ - Pháp đã bước sang chương mới, mang tính chiến lược, toàn diện, góp phần tích cực vào ổn định và phát triển khu vực cũng như toàn cầu; đồng thời mô tả quan hệ song phương là “không giới hạn”, vươn từ đại dương sâu tới những đỉnh núi cao nhất.

Hai bên đã nhất trí mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, năng lượng sạch, không gian, công nghệ mới nổi và đổi mới sáng tạo, đồng thời phát động “Năm Đổi mới sáng tạo Ấn Độ - Pháp” với các trung tâm nghiên cứu và kết nối doanh nghiệp, khởi nghiệp, sinh viên và nhà khoa học hai nước. Đáng chú ý, hai bên khánh thành dây chuyền lắp ráp trực thăng Airbus H125 tại Ấn Độ, phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu quốc tế.

Bangladesh có tân Thủ tướng

Ngày 17-2, ông Tarique Rahman, lãnh đạo Đảng Quốc gia Bangladesh (BNP) đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Bangladesh, chính thức mở ra giai đoạn mới trong đời sống chính trị của quốc gia Nam Á với hơn 170 triệu dân này.

Ông Tarique Rahman trong lễ tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Bangladesh. Ảnh: Reuters

Lễ tuyên thệ được tổ chức trọng thể tại Quảng trường phía Nam Tòa nhà Quốc hội Jatiya Sangsad Bhaban ở thủ đô Dhaka, dưới sự chủ trì của Tổng thống Mohammed Shahabuddin.

Sự kiện được đánh giá mang ý nghĩa lịch sử khi ông Rahman trở thành nam thủ tướng đầu tiên thông qua bầu cử trong hơn 3 thập kỷ, khép lại giai đoạn chính trường Bangladesh chủ yếu do hai nữ lãnh đạo là bà Sheikh Hasina và bà Khaleda Zia chi phối.

Tham dự buổi lễ có Chủ tịch Hạ viện Lok Sabha Ấn Độ, ông Om Birla, đại diện Chính phủ Ấn Độ. Giới phân tích nhận định sự hiện diện này cho thấy New Delhi mong muốn thúc đẩy hợp tác với chính phủ mới của Bangladesh, hướng tới ổn định và phát triển quan hệ song phương.

Mỹ tấn công 3 tàu nghi buôn lậu ma tuý

Bộ Tư lệnh miền Nam Hoa Kỳ cho biết quân đội nước này đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào 3 tàu bị nghi ngờ buôn lậu ma túy ở phía Đông Thái Bình Dương và vùng biển Caribe.

Mỹ tấn công 3 tàu bị nghi là buôn lậu ma túy. Ảnh: Southern Command

Trong thông báo đăng trên mạng xã hội X ngày 17-2, Bộ Tư lệnh cho biết các cuộc tấn công được thực hiện một ngày trước đó, sau khi thông tin tình báo xác nhận các tàu này di chuyển dọc theo các tuyến đường buôn lậu ma túy đã được xác định và bị nghi tham gia hoạt động buôn bán ma túy.

Thông báo cũng cáo buộc các tàu bị tấn công do các tổ chức mà Mỹ chỉ định là khủng bố điều hành. Tuy nhiên, quân đội Mỹ chưa công bố bằng chứng cụ thể chứng minh các tàu hoặc những người trên tàu có liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy. Các tuyên bố của quân đội chưa được xác minh độc lập.

Đây là động thái mới nhất trong một loạt các chiến dịch quân sự nhằm vào các mục tiêu bị nghi liên quan đến buôn lậu ma túy trong khu vực, gây ra những tranh cãi tại Quốc hội Mỹ. Một số nhà lập pháp bày tỏ lo ngại về việc mở rộng các hoạt động quân sự mà không có sự phê chuẩn trước của Quốc hội, dù các chiến dịch vẫn tiếp tục được triển khai.