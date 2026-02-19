(GLO)- Nghị sĩ Balcazar được bầu làm Tổng thống lâm thời thay cho ông Jeri vừa bị phế truất, trở thành lãnh đạo thứ 8 của Peru trong một thập kỷ.

Ngày 18-2, Quốc hội Peru đã bầu nghị sỹ José María Balcázar làm Tổng thống lâm thời mới của nước này, thay thế ông José Jerí - người vừa bị bãi nhiệm do các cáo buộc tham nhũng chỉ sau vài tháng tại nhiệm.

Nghị sỹ José María Balcázar phát biểu trước quốc hội Peru. Ảnh: AFP

Theo kết quả bỏ phiếu tại Quốc hội gồm 130 ghế, ông Balcázar, 83 tuổi, cựu thẩm phán và là nghị sỹ thuộc đảng cánh tả Peru Tự do (Perú Libre) đã giành được đa số phiếu, vượt qua 3 ứng cử viên khác để trở thành Chủ tịch Quốc hội mới. Trên cương vị này, ông đồng thời đảm nhiệm chức Tổng thống Cộng hòa Peru theo quy định kế nhiệm.

Ông Balcazar trở thành tổng thống thứ 8 tại Peru trong một thập kỷ qua. Trong quãng thời gian trên, 4 tổng thống đã bị luận tội, hai người phải từ chức để tránh chịu chung số phận và chỉ duy nhất một người hoàn tất nhiệm kỳ.

Tổng thống lâm thời Peru cam kết đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra minh bạch, không thay đổi chính sách kinh tế vĩ mô, áp dụng chính sách tiền tệ thận trọng để "các chủ thể kinh tế có thể yên tâm hoạt động", cũng như tập trung trở lại vào cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức.

Trước đó ngày 17-2, Quốc hội đã bỏ phiếu phế truất Tổng thống lâm thời José Jerí, 39 tuổi, vì tình nghi dính líu hoạt động tuyển dụng bất thường một số phụ nữ vào chính phủ, cũng như cáo buộc tham nhũng liên quan tới một doanh nhân người Trung Quốc. Cựu tổng thống Jeri đã tuyên bố vô tội.

Kể từ năm 2021 đến nay, Quốc hội Peru đã phế truất 3 nguyên thủ quốc gia, gồm ông Pedro Castillo, bà Dina Boluarte và ông José Jerí.

Theo quy định, Tổng thống lâm thời Balcázar sẽ điều hành đất nước trong vài tháng cho đến khi tổng thống mới được bầu trong cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra ngày 12-4. Nếu không có ứng cử viên nào giành quá bán số phiếu trong bầu cử, 2 ứng cử viên dẫn đầu sẽ bước vào vòng hai vào tháng 6-2026.

Tổng thống mới của Peru sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức, trong đó nổi bật là làn sóng gia tăng các vụ giết người và tống tiền vốn đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến giới tiểu thương và tầng lớp lao động.