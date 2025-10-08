Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Ngành Kiểm sát Gia Lai quyên góp 185 triệu đồng giúp đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 10

R'Ô HOK
(GLO)- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai vừa phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10. Tổng số tiền mà cán bộ, công chức, người lao động toàn ngành Kiểm sát đã đóng góp được 185 triệu đồng.

Ông Trần Minh Quốc-Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai trao số tiền ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 10 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Ảnh: ĐVCC

Vừa qua, cơn bão số 10 Bualoi đổ bộ vào nhiều tỉnh, thành phố miền Trung và Bắc Bộ đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, khiến nhiều hộ dân lâm vào cảnh khó khăn. Trước những tổn thất to lớn đó, tập thể cán bộ, công chức và người lao động của Viện Kiểm sát nhân dân 2 cấp tỉnh Gia Lai đã tự nguyện đóng góp nhằm chia sẻ phần nào khó khăn với đồng bào bị thiệt hại, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Chỉ trong một thời gian ngắn phát động, toàn ngành đã quyên góp được 185 triệu đồng.

Ngày 7-10, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai đã đến Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để trao số tiền nói trên.

Đây là hoạt động thiết thực của cán bộ, công chức và người lao động ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai hưởng ứng lời kêu gọi của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tại Công văn số 4903/VKSTC-VP ngày 4-10-2025 về việc tham gia ủng hộ, hỗ trợ khắc phục hậu quả sau bão Bualoi.

