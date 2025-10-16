Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã Al Bá quyên góp 47,12 triệu đồng giúp đồng bào bị thiệt hại do bão lũ

(GLO)- Chiều 15-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Al Bá (tỉnh Gia Lai) phối hợp với các tổ chức chính trị-xã hội đã phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ khắc phục hậu quả do bão số 10 và số 11 gây ra.

Dự lễ phát động có đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã; các ban, ngành, đoàn thể, trường học cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và người dân.

can-bo-dang-vien-va-nguoi-dan-xa-al-ba-tinh-gia-lai-ung-ho-dong-bao-mien-bac-va-bac-trung-bo-khac-phuc-hau-qua-bao-lu-anh-ns.jpg
Cán bộ, đảng viên và người dân xã Al Bá ủng hộ đồng bào miền Bắc và Bắc Trung Bộ khắc phục hậu quả bão lũ. Ảnh: N.S

Tại buổi lễ, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Al Bá kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và người dân phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, cùng chung tay hướng về đồng bào vùng thiên tai bằng những hành động thiết thực; góp phần chia sẻ khó khăn, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.

Ngay sau lễ phát động, các cơ quan, đơn vị, trường học, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn đã quyên góp được 47,12 triệu đồng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Al Bá tiếp tục vận động đến hết ngày 6-11-2025. Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được chuyển đến Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để kịp thời hỗ trợ đồng bào vùng bị thiệt hại.

Viện KSND tỉnh ủng hộ người dân vùng lũ thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai kêu gọi ủng hộ đồng bào vùng bão lũ

(GLO)-Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai vừa có thư kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, người dân... trong tỉnh chung tay ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ khắc phục hậu quả do bão số 10 (Bualoi), số 11 (Matmo) gây ra.

